Terapia comportamentale

Una terapia comportamentale può essere d’aiuto per la maggior parte degli uomini nel superare il problema. Il terapeuta fornisce rassicurazioni, spiega perché l’eiaculazione precoce si verifica e insegna le strategie per ritardare l’eiaculazione.

Altri metodi che possono aiutare gli uomini a ritardare l’eiaculazione includono il trattamento con i farmaci (con un inibitore selettivo della ricaptazione della serotonina, come la fluoxetina, la paroxetina o la sertralina, o con un antidepressivo triciclico, come la clomipramina). I trattamenti locali, che tendono a diminuire le sensazioni, come l’applicazione di un anestetico sul pene e l’utilizzo di profilattici, possono aiutare gli uomini a ritardare l’eiaculazione. Saltuariamente, potrebbe essere necessaria una combinazione di cure farmacologiche e di terapie comportamentali. Se l’eiaculazione precoce è provocata da problemi psicologici più seri, può essere di aiuto la terapia psicologica.