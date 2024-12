Tolleranza e resistenza ai farmaci

Per prevenire lo sviluppo di resistenza, il medico prescrive il trattamento antibiotico solo quando necessario (non per infezioni virali come il raffreddore) e richiede al paziente di assumerlo per un intero ciclo terapeutico. Nell’ambito del trattamento di certe infezioni serie, come l’HIV, i medici somministrano due o più farmaci diversi al contempo, infatti è molto improbabile che una cellula sviluppi una resistenza spontanea a due farmaci simultaneamente. Somministrare un farmaco per un breve periodo facendolo seguire da uno diverso può tuttavia produrre resistenza a farmaci multipli. La multifarmaco-resistenza è diventata un problema in particolare nella tubercolosi.

Ove il soggetto sviluppi tolleranza o resistenza a un farmaco, il medico può aumentare la dose o usare un farmaco diverso.