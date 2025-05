Esami del sangue

Il medico può sospettare un’epatite D quando

L’epatite B acuta è insolitamente molto grave (coinfezione).

L’epatite B cronica si aggrava molto all’improvviso (sovrainfezione) in soggetti che presentano un’infezione da epatite B cronica.

L’epatite B cronica progredisce più rapidamente del normale.

Se si sospetta la presenza di epatite D, per confermare la diagnosi viene eseguito un esame del sangue per rilevare eventuali anticorpi prodotti dal sistema immunitario del soggetto in risposta al virus dell’epatite D.