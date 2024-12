CONSULTA LA VERSIONE PER I PROFESSIONISTI

University of California, Davis

Il tumore dell’uretra (il canale che porta l’urina dalla vescica all’esterno) è raro e si manifesta solitamente dopo i 50 anni. Può colpire uomini e donne ed è l’unico tumore del tratto urinario più comune nelle donne. Si sospetta che alcuni tipi di papillomavirus umano possano essere coinvolti nei tumori dell’uretra in alcuni soggetti. Per il resto, le cause sono sconosciute.

Il primo sintomo è spesso la presenza di sangue nell’urina. La quantità di sangue può essere talmente ridotta da poter essere rilevata solo al microscopio. In altri casi, l’urina può essere visibilmente rossa. Negli uomini così come nelle donne, l’ostruzione del flusso urinario induce difficoltà nella minzione sia rallentando il getto sia riducendone la potenza. Neoformazioni fragili e sanguinanti a livello del meato dell’uretra femminile spesso possono essere maligne.

Il medico utilizza un endoscopio (sonda a fibre ottiche) per esaminare l’interno dell’uretra (la cosiddetta cistouretroscopia). È utile effettuare una biopsia per diagnosticare un tumore maligno.

Come trattamento del tumore dell’uretra si utilizza la radioterapia, l’asportazione dell’uretra, ma generalmente anche della vescica o una combinazione di entrambi. La prognosi del tumore dell’uretra dipende dalla sua esatta posizione e dalla sua estensione.