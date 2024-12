I fatti in Breve

L’epididimite è l’infiammazione dell’epididimo (il dotto a spirale sul lato superiore del testicolo che fornisce lo spazio e l’ambiente di maturazione dello sperma) e l’orchiepididimite è un’infiammazione dell’epididimo e dei testicoli.

Gli uomini possono sviluppare tumefazione e dolorabilità o dolore.

L’epididimite e l’orchiepididimite vengono diagnosticate tramite esame obiettivo, analisi delle urine e, a volte, ecografia.

Di solito, il trattamento prevede antibiotici assunti per via orale, riposo a letto, antidolorifici e impacchi di ghiaccio applicati sullo scroto.

Epididimite e orchiepididimite sono di solito dovute a un’infezione batterica. L’infezione può essere causata da un intervento chirurgico, dall’inserimento di un catetere nella vescica o dalla diffusione di un’infezione presente in un altro punto delle vie urinarie. A volte, la causa è un’infezione a trasmissione sessuale. In rari casi, la patologia è dovuta all’infezione causata da certi virus o funghi.

A volte, non è presente alcun tipo di infezione. In tali casi, i medici ritengono che l’epididimo sia infiammato a causa del flusso urinario invertito nell’epididimo, forse dovuto agli sforzi (come quando si sollevano oggetti molto pesanti).

Sintomi dell’epididimite e dell’orchiepididimite I sintomi dell’epididimite e dell’orchiepididimite includono Tumefazione e dolorabilità dell’area interessata

Liquido intorno ai testicoli (idrocele)

Febbre (talvolta) Il dolore può diventare continuo e intenso. Se la causa è un’infezione a trasmissione sessuale, può essere presente una secrezione. Raramente, nello scroto si sviluppa un ascesso (raccolta di pus) che viene avvertito come una tumefazione molle.

Diagnosi dell’epididimite e dell’orchiepididimite Valutazione medica

Analisi delle urine L’epididimite e l’orchiepididimite vengono diagnosticate tramite esame obiettivo e analisi delle urine. Talvolta, si utilizza l’ecografia per valutare il flusso di sangue ai testicoli. Se la causa sospetta è un’infezione a trasmissione sessuale, il medico può prelevare un tampone uretrale per verificare la presenza di gonorrea e clamidia.