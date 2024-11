Antibiotici per le cause comuni; antivirali per l’herpes simplex

Per infezioni trasmesse per via sessuale, trattamento dei partner

Le infezioni a trasmissione sessuale (ITS) responsabili dell’uretrite si possono prevenire con l’uso di un preservativo.

La terapia dipende dalla causa dell’infezione. L’identificazione dell’organismo che causa uretrite, tuttavia, può richiedere diversi giorni. Ecco perché il medico inizia il trattamento somministrando antibiotici ad ampio spettro. Per gli uomini sessualmente attivi il trattamento prevede generalmente un’iniezione di ceftriaxone per la gonorrea più azitromicina orale o doxiciclina orale per la clamidia. Se gli esami escludono la possibilità di gonorrea e clamidia, l’uomo deve essere sottoposto ad analisi per altri disturbi, come la tricomoniasi. Il trattamento nelle donne è uguale alla terapia per la cistite. In caso di infezione da virus herpes simplex, è necessario un farmaco antivirale, come l’aciclovir. Se si sospetta che la causa sia una ITS, è necessario valutare anche il trattamento dei partner sessuali del soggetto. Gli uomini con diagnosi di uretrite dovrebbero sottoporsi all’esame dell’HIV e della sifilide.