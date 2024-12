Una lesione del midollo spinale è un danno al fascio di cellule e di nervi che trasportano i messaggi in entrata e in uscita tra il cervello e il resto dell’organismo.

La maggior parte delle lesioni del midollo spinale nei bambini di età inferiore agli 8 anni è causata da incidenti stradali, cadute e abusi; le lesioni del midollo spinale nei bambini più grandi sono più probabimente conseguenti a incidenti stradali o traumi sportivi.

Un bambino con una lesione del midollo spinale può presentare sintomi gravi (come la paralisi), di solito immediatamente.

Un bambino con una lesione del midollo spinale può presentare anche solo sintomi lievi (come un breve formicolio o debolezza o dolori lancinanti lungo la colonna vertebrale o le braccia e le gambe) e tali sintomi possono presentarsi fino a 4 giorni dopo.

La diagnosi di una lesione del midollo spinale inizia con una radiografia, ma di solito sono necessarie anche la tomografia computerizzata (TC) e la risonanza magnetica per immagini (RMI).

Il trattamento prevede la mobilizzazione e cure di supporto, con riabilitazione e altri trattamenti secondo necessità.

(Vedere anche Lesioni del midollo spinale e delle vertebre.)

Il midollo spinale è una lunga, fragile struttura a forma di tubo che inizia all’estremità del tronco encefalico e si estende fino alla parte inferiore della colonna vertebrale. Il midollo spinale è formato da fibre nervose che trasportano messaggi in entrata e in uscita tra l’encefalo e il resto dell’organismo. (Vedere anche Midollo spinale.)

Sebbene i bambini di età inferiore ai 10 anni presentino il tasso più basso di lesioni del midollo spinale, tali lesioni non sono rare. La maggior parte delle lesioni del midollari nei bambini si verifica nella regione del collo (cervicale).

Una lesione del midollo spinale non visibile nelle indagini di diagnostica per immagini viene chiamata “lesione midollare senza anomalie radiologiche” (spinal cord injury without radiologic abnormality, SCIWORA). Questo tipo di lesione si verifica quasi esclusivamente nei bambini e frequentemente nella regione cervicale. Nella lesione midollare senza anomalie radiologiche, la sintomatologia suggerisce una lesione del midollo spinale, tuttavia, la colonna vertebrale è diritta e agli esami di diagnostica per immagini non vengono riscontrate anomalie dell’osso. (La lesione midollare senza anomalie radiologiche [SCIWORA, Spinal Cord Injury Without Radiographic Abnormality] è stata originariamente descritta negli anni 80, quando le apparecchiature di risonanza magnetica per immagini [RMI] venivano utilizzate raramente. La RMI identifica la maggior parte delle anomalie che non sarebbero state individuate mediante altri esami di diagnostica per immagini. Dato che ora le apparecchiature RMI sono più facilmente reperibili, il termine lesione midollare senza anomalie radiologiche viene usato meno comunemente.)

Cause delle lesioni del midollo spinale nei bambini Una lesione del midollo spinale può essere causata da uno strappo o allungamento del midollo spinale, pressione sui nervi o sul midollo spinale (compressione del midollo spinale), commozione del midollo spinale (simile alla commozione cerebrale) e lesioni dei vasi sanguigni. Nei bambini di età inferiore a 8 anni, nella maggior parte dei casi le lesioni spinali cervicali sono causate da incidenti automobilistici, cadute e violenza sui minori. Nei bambini di età superiore a 8 anni, le cause comuni di lesioni della colonna vertebrale sono rappresentate da incidenti automobilistici e traumi sportivi, questi ultimi dovuti soprattutto a ginnastica, immersioni subacquee, equitazione, football americano e wrestling. Rispetto agli adulti, i bambini presentano caratteristiche anatomiche particolari (ad esempio le maggiori dimensioni della testa rispetto al corpo e l’elasticità dei legamenti spinali) che rendono le strutture di protezione del midollo spinale (tra cui le vertebre) più flessibili. Dato che queste strutture sono molto flessibili, quando si verifica un traumatismo del collo la protezione del midollo spinale da allungamenti, lacerazioni, compressioni o altri danni può essere minore. Pertanto, vi sono maggiori probabilità che il midollo spinale venga danneggiato anche quando le vertebre non lo sono.

Sintomi delle lesioni del midollo spinale nei bambini I bambini con lesioni del midollo spinale possono presentare sintomi di breve durata, come formicolio e debolezza. Inoltre, possono insorgere dolori lancinanti alla colonna vertebrale o agli arti. In circa il 25% dei bambini colpiti, l’esordio della sintomatologia, debolezza, intorpidimento, altri segni di danno nervoso o persino la paralisi completa, si verifica da 30 minuti a 4 giorni dopo la lesione, rendendo più difficoltoso per i medici diagnosticare la lesione del midollo spinale. Dov’è danneggiato il midollo spinale?

Diagnosi delle lesioni del midollo spinale nei bambini Radiografie

Di norma, tomografia computerizzata e risonanza magnetica per immagini I medici sono scrupolosi nel verificare la presenza di una lesione del midollo spinale in qualsiasi bambino che sia stato coinvolto in un incidente automobilistico, sia caduto da un’altezza superiore a circa 3 metri o sia stato in immersione (ad esempio sport subacquei). Il sospetto è maggiore nei bambini con sintomi suggestivi di lesione nervosa, come formicolio, debolezza o dolori lancinanti. La diagnostica per immagini di norma inizia con l’esame radiografico. Qualora, in base ai riscontri radiografici o alle modalità dell’evento traumatico, si sospetti una frattura, una lussazione o una sublussazione, di norma si esegue una tomografia computerizzata (TC) e solitamente anche una risonanza magnetica per immagini (RMI). A volte, una lesione midollare può non essere visualizzata con gli esami di diagnostica per immagini.