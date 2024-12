Trattamento delle patologie della cute

I corticosteroidi sono i principali farmaci per uso topico utilizzati per alleviare le infiammazioni (edema, prurito e arrossamento) cutanee. Risultano maggiormente efficaci nelle eruzioni cutanee causate da allergie o reazioni infiammatorie ad alcune sostanze, quali l’edera velenosa, i metalli, i tessuti e i farmaci, in quelle dell’eczema e in molte altre. Poiché determinano una riduzione della resistenza alle infezioni batteriche e micotiche e inibiscono la guarigione delle ferite, i corticosteroidi generalmente non devono essere applicati su aree infette o su ferite. I corticosteroidi topici tendono a non essere molto efficaci per i disturbi simili all’acne; al contrario, talvolta inducono eruzioni simili all’acne. In alcuni casi i corticosteroidi vengono mescolati con farmaci antimicotici, per favorire la riduzione dell’arrossamento e del prurito ed eradicare contemporaneamente il fungo.

I corticosteroidi topici sono disponibili in commercio sotto forma di lozioni, creme, unguenti, soluzioni, schiume, oli, gel e cerotti. Le creme sono più efficaci se massaggiate bene fino al completo assorbimento. Di solito, l’effetto degli unguenti è il più potente. Il tipo di corticosteroide e la sua concentrazione nella preparazione ne determinano l’effetto complessivo. L’idrocortisone, in concentrazione fino all’1%, può essere acquistato senza prescrizione (comunque, concentrazioni pari allo 0,5% o inferiori offrono pochi benefici). Preparazioni corticosteroidee più potenti richiedono la prescrizione. I medici di solito prescrivono prima corticosteroidi potenti e, non appena la malattia si attenua, corticosteroidi meno potenti. Generalmente i corticosteroidi topici vengono applicati 2-3 volte al giorno in uno strato sottile, ma le formulazioni ad alta potenza possono dover essere applicate solo una volta al giorno.

I corticosteroidi devono essere usati con cautela sulle aree in cui la pelle è sottile, come il volto, le ascelle e i genitali, e sulle aree in cui è naturalmente presente un contatto tra pelle e pelle, quali le ascelle e l’inguine. Solitamente, in queste aree sensibili i medici utilizzano corticosteroidi a bassa potenza per non più di pochi giorni o al massimo per una settimana. In qualsiasi area, l’utilizzo prolungato (più di 1 mese) può causare degradazione della pelle, smagliature, eruzioni simili all’acne e talvolta una reazione cutanea allergica (dermatite allergica da contatto) al corticosteroide stesso. La dermatite periorale (un’eruzione rossa e irregolare intorno alla bocca e sul mento) e talvolta la dermatite periorbitale (un’eruzione intorno agli occhi) sono un effetto collaterale, più comunemente con formulazioni di potenza media o alta usate sul viso e meno comunemente con formulazioni di bassa potenza. Utilizzate nei bambini, su aree cutanee estese oppure per lunghi periodi di tempo, soprattutto se usate sotto medicazioni occlusive (a tenuta d’aria e d’acqua), le formulazioni di alta potenza possono inibire le funzioni della ghiandola surrenale.

Quando è necessaria una dose più forte di corticosteroide topico in un punto o in una piccola zona che non risponde al trattamento, il medico può iniettare il corticosteroide proprio sotto la pelle oppure, occasionalmente, può applicare un cerotto di plastica infuso con il corticosteroide flurandrenolide.

In alternativa, per somministrare una dose più forte, è possibile applicare una pellicola di plastica sottile, come la pellicola per uso domestico, sopra al corticosteroide topico (medicazione occlusiva). La pellicola aumenta l’assorbimento e l’efficacia del farmaco e, in genere, viene indossata tutta la notte. Tali medicazioni si riservano solitamente a disturbi quali la psoriasi e l’eczema gravi. I rischi associati all’utilizzo dei corticosteroidi sotto una medicazione occlusiva includono lo sviluppo di assottigliamento cutaneo (atrofia), smagliature (strie), arrossamento e dilatazione dei vasi sanguigni cutanei superficiali (teleangectasie), sudamina (miliaria), eruzione simile all’acne e infezioni batteriche o micotiche.

Per alleviare l’infiammazione, soprattutto in caso di eczema, è possibile utilizzare anche altri farmaci topici che non sono corticosteroidi, come tacrolimus, pimecrolimus, crisaborolo e ruxolitinib.

I prodotti in commercio contengono vari prodotti erboristici con presunte proprietà antinfiammatorie, tra i più noti la camomilla e la calendula, ma la loro efficacia non è stata ben dimostrata. I prodotti erboristici e “naturali” spesso non sono standardizzati e causano comunemente reazioni cutanee di tipo allergico e irritativo.

Le preparazioni a base di catrame, un sottoprodotto della lavorazione del carbone, sono agenti antinfiammatori non steroidei. Rallentano la divisione delle cellule cutanee e sono utili per il trattamento di disturbi che causano una produzione eccessiva di pelle (squame) quali la psoriasi. Gli effetti collaterali includono l’irritazione, l’infiammazione dei follicoli (follicolite), le macchie sugli abiti e sui mobili, e la sensibilità alla luce solare (fotosensibilità). Non devono essere usati su cute infetta.