Le persone in stato confusionale o che non sono in grado di sentire dolore non noteranno lo sviluppo di una piaga da decubito. Se ci si sta prendendo cura di una persona a rischio, si deve controllarla attentamente per accertare i primi segni di una piaga da decubito.

I medici riconoscono le piaghe da decubito dal loro aspetto.

Quando le piaghe da decubito non guariscono, i medici possono ricercare un’eventuale infezione mediante: