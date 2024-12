Descrizioni di segni, neoformazioni e cambiamenti di colore della pelle

L’atrofia è un assottigliamento della pelle che può talvolta causare un avvallamento e spesso conferisce alla cute un aspetto secco e raggrinzito, a “carta per sigarette”.

Le bolle sono vesciche piene di liquido di diametro superiore a 10 millimetri (più grandi delle vescicole).

Le croste derivano da sangue secco, pus o liquidi cutanei sulla superficie della pelle. Una crosta si può formare ovunque la cute sia stata danneggiata.

Le cisti sono cavità con pareti sottili piene di materiale liquido o semiliquido. Spesso hanno l’aspetto e la consistenza di un nodulo cutaneo.

Le erosioni sono aree cutanee esposte dovute alla perdita di parte o di tutti gli strati superiori (epidermide) della pelle. Le erosioni si verificano in caso di infezione, pressione, irritazione o temperatura che ha danneggiato la pelle. Solitamente guariscono senza cicatrizzazione.

Le escoriazioni sono erosioni causate dal grattamento, dallo sfregamento o dallo strappamento della pelle. Spesso le escoriazioni sono ricoperte da una crosta.

Lesione è un termine generale che indica qualsiasi segno o neoformazione anomali sulla pelle.

La lichenificazione è l’ispessimento della cute, con accentuazione delle pliche o dei solchi, che appaiono come scanalature e rughe profonde. La lichenificazione è causata dal ripetuto grattamento o strofinamento.

Le macule sono chiazze piatte e discromiche di qualsiasi forma inferiori a 10 millimetri di diametro. Sono maculari le lentiggini, i nei piatti e le macchie vino-porto (angiomi piani), nonché molti tipi di eruzioni cutanee.

I noduli sono aree solide rialzate solitamente rotonde. Sono più profondi e di più facile palpazione rispetto alle papule. A volte, un nodulo compare, si forma sotto la superficie della pelle e spinge verso l’alto.

Le papule sono escrescenze solide rilevate di diametro inferiore a 10 millimetri. Le verruche, le punture di insetti, il lichen planus e alcuni tumori cutanei possono crescere come papule.

Le chiazze sono macchie piane di maggiori dimensioni (superiori a 10 millimetri).

Le placche sono aree piane o rilevate, oppure gruppi di piccoli rigonfiamenti (papule), solitamente di diametro superiore a 10 millimetri.

Le pustole sono macchie ripiene di liquido (vescicole) che contengono pus.

Le desquamazioni sono aree di cellule epidermiche necrotiche e ammassate dall’aspetto di chiazza secca e squamosa. Le desquamazioni si formano nella psoriasi, nella dermatite seborroica e in molti altri disturbi.

Le cicatrici sono aree in cui la cute normale viene sostituita da tessuto fibroso (formazione di cicatrice). Le cicatrici si formano a seguito di danni al derma.

Le teleangectasie sono vasi sanguigni dilatati, in prossimità della superficie della pelle, che spesso presentano un aspetto tortuoso e che diventano bianche (si schiariscono) quando viene applicata pressione.

Le ulcere sono simili alle erosioni, solo più profonde, e interessano almeno una parte del derma. Le cause sono le stesse delle erosioni, ma sono coinvolte anche cause che compromettono la guarigione, come la stasi venosa, il diabete, l’arteriopatia periferica e la vasculite. Di solito, le ulcere guariscono lasciando cicatrici.

Le vescicole sono piccole vesciche piene di liquido di diametro inferiore a 10 millimetri. Le bolle sono vescicole di diametro superiore a 10 millimetri. L’herpes zoster (fuoco di Sant’Antonio), la varicella, le ustioni, le reazioni allergiche e le irritazioni formano vescicole e bolle.

I pomfi (orticaria) sono aree sollevate, pruriginose causate da gonfiore cutaneo. Nei soggetti con la pelle chiara, l’orticaria è solitamente di colore rosso. Nei soggetti con la pelle scura, l’orticaria può essere più vicina al colore della cute circostante. I pomfi appaiono improvvisamente e quindi scompaiono quasi sempre entro 24 ore. I pomfi sono reazioni allergiche comuni ai farmaci o alle sostanze, alle punture d’insetto o a qualsia cosa che entra a contatto con la pelle. La presenza di pomfi multipli viene definita orticaria.