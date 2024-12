Xantelasma Immagine Immagine fornita dal Dott. Thomas Habif.

Una delle neoformazioni palpebrali benigne più comuni è lo xantelasma, un nodulo piatto di colore bianco-giallognolo di materiale grasso accumulato. Non è un vero tumore non essendo una crescita anomala di nuovo tessuto. Poiché la comparsa degli xantelasmi può essere correlata a ipercolesterolemia (specialmente nei soggetti giovani), il medico deve controllare il livello di colesterolo del paziente. L’asportazione degli xantelasmi non è necessaria se non per ragioni estetiche.