Valutazione medica

Esami del sangue e di diagnostica per immagini e biopsia cutanea

La diagnosi di pseudoxantoma elastico si basa sui risultati dell’esame obiettivo, un esame oculistico e i risultati della biopsia cutanea (prelievo di un campione di tessuto per l’esame al microscopio).

Esami del sangue e tecniche di diagnostica per immagini come l’ecocardiogramma e la tomografia computerizzata (TC) della testa vengono utilizzati per valutare le complicanze.