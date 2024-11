Struttura e funzione della cute

La pelle è l’organo più esteso del corpo. Assolve a molte funzioni importanti, tra cui

Proteggere il corpo dai traumi

Regolare la temperatura corporea

Mantenere l’equilibrio idroelettrolitico

Percepire il dolore e gli stimoli gradevoli

Contribuire alla sintesi della vitamina D

La pelle mantiene sostanze chimiche e nutrienti vitali nel corpo, fornendo, al contempo, una barriera contro le sostanze pericolose che penetrano nell’organismo e una protezione dagli effetti dannosi della radiazione di raggi ultravioletti emessi dal sole. Inoltre, il colore, la struttura e le pieghe della pelle (vedere Descrizioni dei segni, delle neoformazioni e dei cambiamenti di colore della pelle) aiutano a contraddistinguere le persone come individui. Qualsiasi cosa che interferisca con la funzione della pelle o che ne modifichi l’aspetto (vedere Effetti dell’invecchiamento sulla pelle) può avere ripercussioni notevoli sul benessere fisico e mentale.

Molte alterazioni della superficie cutanea sono circoscritte alla pelle. Talvolta, tuttavia, la pelle fornisce indizi in merito a un disturbo che colpisce l’intero organismo. Di conseguenza, i medici devono spesso prendere in considerazione molte possibili patologie durante la valutazione dei problemi cutanei. Per verificare l’eventuale presenza di una malattia interna nelle persone che richiedono un consulto per problemi cutanei possono essere necessari esami del sangue o altri esami di laboratorio (vedere Diagnosi dei disturbi cutanei).