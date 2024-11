Se il melanoma si è diffuso ad aree distanti (metastatizzato), l’intervento chirurgico in genere non è un’opzione, ma in certi casi possono essere asportate chirurgicamente aree localizzate colpite (ad esempio, i linfonodi).

Le nuove immunoterapie pembrolizumab e nivolumab vengono utilizzate per aiutare il sistema immunitario a distruggere il tumore. Questi farmaci vengono detti inibitori di PD-1, perché bloccano l’azione di una proteina sulla superficie della cellula tumorale detta proteina di morte cellulare programmata 1 (in inglese programmed cell death protein 1). Questa proteina protegge la cellula tumorale dagli effetti del sistema immunitario. Quando gli inibitori di PD-1 bloccano la proteina, il sistema immunitario è in grado di attaccare il tumore e ucciderlo. Gli inibitori di PD-1 si stanno rivelando dei trattamenti molto efficaci per il melanoma metastatico. Ipilimumab è un’altra immunoterapia che aiuta ad attivare determinati globuli bianchi ad attaccare le cellule tumorali, migliorando la sopravvivenza. La combinazione nivolumab e ipilimumab è spesso il trattamento migliore. Nivolumab può essere utilizzato anche in combinazione con un’altra immunoterapia chiamata relatlimab.

La terapia mirata consiste di farmaci che attaccano i meccanismi biologici innati della cellula tumorale. Nella terapia mirata, i farmaci attaccano parti specifiche delle cellule presenti solo nelle cellule cancerose con specifiche mutazioni genetiche. L’uso di questi farmaci ha migliorato la sopravvivenza al cancro in alcuni soggetti. Una classe di farmaci è mirata alle cellule con una mutazione nel gene BRAF e include dabrafenib, encorafenib e vemurafenib. Per i soggetti che non possono essere trattati con l’immunoterapia si può utilizzare una combinazione di terapie mirate.

I farmaci chemioterapici, come dacarbazina e temozolomide, non hanno dimostrato di prolungare la sopravvivenza, ma vengono talvolta somministrati per trattare il melanoma in persone per cui non esistono altre opzioni.

La radioterapia può essere utilizzata quando l’asportazione completa di un melanoma non è possibile a causa della sua ubicazione, quando recidiva in una sede in cui era stato originariamente rimosso e quando si è diffuso al cervello.

Sono in fase di sperimentazione altri trattamenti, ad esempio altri tipi di farmaci e vaccini, che stimolano l’organismo ad attaccare le cellule del melanoma.