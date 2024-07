Autoesame

Fotografia dei nei

Protezione solare

I soggetti con nei atipici devono controllarsi regolarmente per osservare la comparsa di nuovi nei ed eventuali variazioni dei nei esistenti che potrebbero indicare un melanoma. Per facilitare il monitoraggio di tali variazioni, loro e i relativi dermatologi possono scattare foto a colori dell’intero corpo del paziente nel tempo. I nei atipici in cui si verifica uno di questi cambiamenti a volte possono venire asportati.

Le alterazioni della pelle dovute ai raggi ultravioletti (UV) del sole sono una causa di melanoma, in particolare l’esposizione al sole ricreativa e le ustioni solari. Per limitare i danni dovuti alla radiazione UV, bisognerebbe evitare, se possibile, l’esposizione al sole durante le ore in cui è a picco (circa dalle 10.00 alle 16.00), indossare indumenti per la protezione solare e usare, e riapplicare frequentemente, uno schermo solare ad ampio spettro (come quelli contenenti ossido di zinco o biossido di titanio). I soggetti che limitano fortemente l’esposizione al sole potrebbero avere bisogno di assumere integratori di vitamina D, soprattutto con l’avanzare dell’età.