Morsi di serpente

L’arto (braccio o gamba) con il morso viene posizionato allo stesso livello o al di sopra del cuore e immobilizzato; si rimuovono indumenti e gioielli che possono causare costrizione

Antidoto

Fino all’arrivo dei medici possono essere utili alcune misure di primo soccorso. Chiunque sia morso da un serpente velenoso deve essere spostato a distanza di sicurezza dal serpente, mantenuto il più possibile calmo e immobile, e trasportato immediatamente al più vicino ospedale.

L’arto morso deve essere immobilizzato con legacci non troppo stretti e mantenuto approssimativamente al livello o al di sopra del cuore. Anelli, orologi e indumenti stretti devono essere rimossi dall’area del morso e si devono evitare anche tabacco e alcolici. Lacci, impacchi di ghiaccio e incisioni sul morso sono controindicati poiché potenzialmente pericolosi. Non funziona neanche succhiare per rimuovere il veleno.

Se non è stato iniettato veleno, il trattamento è quello previsto per qualsiasi ferita da puntura.

Se è stato iniettato veleno e i sintomi rivelano un morso grave, la parte più importante della terapia consiste nel somministrare l’antidoto (antiveleno). L’antidoto contiene anticorpi che neutralizzano gli effetti tossici del veleno. È importante sollevare l’arto non appena viene avviata la terapia con l’antidoto, per minimizzare il gonfiore locale. L’efficacia dell’antidoto dipende dalla tempestività con cui viene somministrato. L’antidoto è più efficace quando viene somministrato entro breve tempo dopo un morso di serpente ed è somministrato per via endovenosa.

Negli Stati Uniti sono disponibili antidoti per tutti i serpenti velenosi autoctoni.

Per le forme di avvelenamento più gravi è necessario il trattamento in terapia intensiva. Le vittime sono tenute sotto stretta osservazione e si curano le complicanze dell’avvelenamento. A un soggetto con bassa pressione arteriosa si somministrano liquidi per via endovenosa. Se compaiono problemi di coagulazione, possono essere necessari ulteriori dosi di antidoto, trasfusioni di plasma fresco congelato, fattori di coagulazione concentrati (crioprecipitato) o trasfusioni di piastrine.

La prognosi dipende dall’età, dallo stato di salute generale del soggetto, dalla sede e dal contenuto di veleno del morso. Quasi tutte le vittime di un morso di serpente velenoso sopravvivono se trattate precocemente con appropriati quantitativi di antidoto.