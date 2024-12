Conservare i farmaci nelle loro confezioni originali, per evitare di confonderli

Conservare i detergenti per la casa, i farmaci e altri possibili veleni in luoghi non raggiungibili dai bambini

Non mettere mai prodotti velenosi in contenitori per bevande, quali bicchieri o borracce

Seguire le istruzioni d’uso dei farmaci e dei prodotti per la casa