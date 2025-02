Avvelenamento da aspirina

L’avvelenamento graduale da aspirina può svilupparsi involontariamente quando dosi di aspirina normali o leggermente superiori a quelle normali vengono assunte per un lungo periodo di tempo. I bambini con febbre a cui vengono somministrate per diversi giorni dosi di aspirina anche solo lievemente superiori a quelle prescritte possono manifestare sintomi di avvelenamento, sebbene ai bambini l’aspirina sia somministrata raramente per curare la febbre poiché può causare la sindrome di Reye. Negli Stati Uniti, nessuna delle preparazioni da banco per la cura di tosse e raffreddore nei bambini contiene aspirina; la maggior parte contiene paracetamolo o ibuprofene.

Gli adulti, molti dei quali più anziani, possono sviluppare un graduale avvelenamento dopo parecchie settimane di assunzione.

Il basso dosaggio di aspirina consigliato in caso di coronaropatia per ridurre il rischio di infarto (ovvero 1 aspirina pediatrica oppure mezza aspirina o 1 aspirina intera per adulti al giorno), è troppo basso per causare un avvelenamento graduale di aspirina, anche se assunta per lungo tempo.