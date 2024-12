Aspergillosi polmonare: l’aspergillosi comunemente si sviluppa negli spazi aperti dell’organismo, come le cavità dei polmoni provocate da patologie polmonari preesistenti. In genere, nei polmoni l’aspergillosi si sviluppa come un ammasso (aspergilloma) costituito da una formazione inestricabile di fibre del micete, coaguli di sangue e globuli bianchi. La massa micotica aumenta gradualmente di dimensioni, distruggendo il tessuto polmonare, ma solitamente non si diffonde in altre aree.