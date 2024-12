Farmaci antimicotici

Trattamento della patologia di base

Intervento chirurgico per rimuovere il tessuto infetto e necrotico

La diagnosi e il trattamento precoci di questa infezione sono importanti per evitare il decesso o complicati interventi chirurgici, che spesso causano una disfigurazione. Quindi, il trattamento si inizia non appena questa infezione viene diagnosticata o la si sospetta.

La maggior parte dei casi di mucormicosi, confermata o sospetta, viene trattata con alte dosi dell’antimicotico amfotericina B somministrato per via endovenosa. Un’alternativa è l’isavuconazolo, assunto per via orale o somministrato per via endovenosa.

Controllare la patologia di base è molto importante. Ad esempio, a coloro che presentano una bassa conta leucocitaria vengono somministrate iniezioni per aumentarla. Ai pazienti affetti da diabete non controllato viene somministrata insulina per abbassare i livelli di glicemia.

Il tessuto infetto, in particolare quello necrotico, deve essere rimosso chirurgicamente.