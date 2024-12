Farmaci antimicotici

Le infezioni cutanee vengono trattate con l’itraconazolo assunto per via orale.

Se l’infezione è grave, si somministra amfotericina B per via endovenosa, seguita da itraconazolo. Il trattamento richiede complessivamente 1 anno.

Quando l’infezione è sotto controllo, le persone affette da AIDS o un’altra patologia che indebolisce il sistema immunitario possono necessitare dell’assunzione di itraconazolo per via orale fino a quando il loro sistema immunitario non è guarito, eventualmente per il resto della vita. L’itraconazolo aiuta a prevenire le recidive della sporotricosi mentre il sistema immunitario è debole.