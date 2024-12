L’artrite reattiva è un tipo di artrite che insorge in risposta a un’infezione presente in qualche punto dell’organismo. L’artrite reattiva è diversa da una vera e propria infezione all’interno di un’articolazione.

I sintomi includono dolore e gonfiore articolare

Inoltre possono essere presenti gonfiore tendineo, mal di schiena, eruzione cutanea o arrossamento oculare

I sintomi insorgono pochi giorni o settimane dopo aver contratto un’infezione intestinale (gastroenterite) oppure un’infezione a trasmissione sessuale (ITS)

Generalmente, i medici basano la diagnosi di artrite reattiva sui sintomi e su un esame

I farmaci possono contribuire a trattare i sintomi

Nella maggior parte dei soggetti, l’artrite reattiva si risolve nel giro di 3-4 mesi. Metà dei soggetti presenta sintomi che continuano a comparire e scomparire per diversi anni. Se i sintomi non scompaiono o se si ripresentano regolarmente, le articolazioni e la colonna vertebrale possono deformarsi. Per alcuni soggetti, l’artrite reattiva diventa invalidante in modo permanente.