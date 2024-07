CONSULTA LA VERSIONE PER I PROFESSIONISTI

L’eritromelalgia è una rara sindrome in cui le piccole arterie (arteriole) della cute si dilatano periodicamente, determinando sensazioni di dolore e bruciore, cute molto calda e arrossamento dei piedi e, più raramente, delle mani.

L’eritromelalgia è una arteriopatia periferica funzionale. Di solito, la causa dell’eritromelalgia è sconosciuta. In questi casi, la malattia tende a svilupparsi intorno ai 20 anni d’età. Una rara forma ereditaria di eritromelalgia compare alla nascita o nell’infanzia.

Più raramente, la malattia è correlata all’uso di alcuni farmaci, come la nifedipina (un medicinale utilizzato per trattare l’ipertensione) o la bromocriptina (un farmaco utilizzato per trattare la malattia di Parkinson e altri disturbi).

L’eritromelalgia può anche colpire soggetti affetti da

L’eritromelalgia si sviluppa di solito 2-3 anni prima che venga diagnosticata un’altra malattia sottostante.

I sintomi comprendono il dolore urente ai piedi o alle mani, che sono caldi e appaiono arrossati. Gli attacchi di solito sono scatenati da temperature ambientali superiori a 29 °C. I sintomi possono essere modesti per anni o progredire e diventare completamente invalidanti.

La diagnosi si basa sui sintomi e sull’aumento della temperatura della pelle. Di solito si effettuano esami come l’emocromo per cercare di identificare una patologia sottostante. Le analisi genetiche possono confermare una diagnosi di eritromelalgia ereditaria in un soggetto con esordio dei sintomi nell’infanzia. I soggetti che ne sono affetti dovrebbero ricevere consulenza genetica perché esiste una probabilità del 50% che trasmettano la malattia ai propri figli.