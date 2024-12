Ginocchio varo e valgo

Nelle ginocchia vare, chiamate dai medici genu varum, le gambe appaiono curvate verso l’esterno a livello delle ginocchia, che sono separate più della norma. Questo aspetto è di solito creato dalla posizione delle gambe nell’utero prima della nascita. Il disturbo è comune nella primissima infanzia e di solito si risolve senza trattamento entro i 18 mesi di età. Se il varismo delle ginocchia persiste o si aggrava, sarà necessario escludere il rachitismo o altre patologie metaboliche delle ossa.

Ginocchia vare (varismo delle ginocchia) Nascondi dettagli La fotografia mostra un bambino con varismo delle ginocchia (ginocchia vare), specialmente della gamba sinistra. Nel varismo, le ginocchia sono ruotate verso l’esterno. DOTT. P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Si può sospettare anche malattia di Blount, causata da un problema delle placche di crescita della tibia. La malattia di Blount può interessare una o entrambe le gambe. Più comunemente, compare dopo il primo anno di vita, ma può svilupparsi anche nell’adolescenza se il bambino è in sovrappeso. La diagnosi precoce della malattia di Blount è difficile, perché il problema può non essere evidente alle radiografie. L’uso precoce di stecche o tutori per le gambe può essere efficace nei bambini con malattia di Blount se avviato prima dei 3 anni, mentre per i più grandi il trattamento è chirurgico.