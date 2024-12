CONSULTA LA VERSIONE PER I PROFESSIONISTI

University of Arkansas for Medical Sciences

La tossicità da vitamina B6 è rara, ma può derivare dall’assunzione di alte dosi di integratori di vitamina B6.

La vitamina B6 (piridossina) è essenziale per l’assimilazione (metabolismo) dei carboidrati, degli amminoacidi e dei grassi (lipidi), nonché per una normale funzione nervosa e per la formazione dei globuli rossi. Contribuisce anche a mantenere sana la pelle. (Vedere anche Panoramica sulle vitamine.)

Lievito essiccato, fegato, altre frattaglie, cereali integrali, pesce e legumi sono ottime fonti di vitamina B6.

La vitamina B6 in dosi molto elevate può essere prescritta per disturbi quali la sindrome del tunnel carpale o la sindrome premestruale, nonostante le poche evidenze di benefici.

Sintomi dell’eccesso di vitamina B6 L’assunzione di dosi molto elevate di vitamina B6 può danneggiare i nervi (detta neuropatia), causando dolore e intorpidimento a piedi e gambe. I soggetti possono non essere in grado di dire dove si trovano le proprie braccia e gambe (senso della posizione) e di percepire le vibrazioni, pertanto camminare diventa difficile.

Diagnosi dell’eccesso di vitamina B6 La diagnosi di tossicità della vitamina B6 si basa sulla sintomatologia e su un’anamnesi di assunzione di dosi elevate di vitamina B6.