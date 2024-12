Panoramica sul supporto nutrizionale

Molte persone denutrite ( see chapter Denutrizione) e ammalate molto gravemente hanno bisogno di nutrizione aggiuntiva (supporto nutrizionale). L’alimentazione artificiale, che usa miscele di nutrienti commerciali al posto del cibo, è un metodo comune di supporto nutrizionale. Il supporto nutrizionale ha lo scopo di aumentare la quantità di tessuto muscolare (massa muscolare). Apporta di norma calorie, vitamine e minerali.

Se possibile, i nutrienti vengono somministrati per via orale, idealmente sotto forma di cibo normale. Se le persone sono riluttanti a mangiare, è possibile utilizzare le seguenti strategie per indurle a mangiare più cibo normale:

incoraggiarle attivamente a mangiare

incoraggiarle a mangiare spesso piccole quantità di cibo

riscaldare o condire gli alimenti

proporre gli alimenti preferiti o quelli molto saporiti

nella pianificazione delle attività quotidiane, fare dei pasti una priorità

aiutarle a mangiare, se necessario

Tuttavia, a volte, queste strategie non sono sufficienti; ad esempio, non aiutano le persone che non sono in grado di mangiare a causa di lesioni o altri problemi fisici (come le difficoltà di deglutizione) o che hanno difficoltà ad assorbire i nutrienti. Tali persone hanno bisogno di supporto nutrizionale.

Il supporto nutrizionale include quanto segue:

Un sondino (alimentazione con sondino), che di solito viene inserito attraverso il naso o una vena e direttamente nello stomaco o nell’intestino

Un catetere inserito in una vena (alimentazione per via endovenosa)

Nel caso dell’alimentazione con sondino, i nutrienti vanno direttamente nello stomaco o nell’intestino tenue.

L’alimentazione artificiale di solito non è raccomandata per i malati terminali o i soggetti con demenza avanzata ( see heading on page Supporto nutrizionale per i malati terminali o con demenza grave).

Determinare il fabbisogno nutrizionale (Vedere anche Fabbisogno nutrizionale.) Prima di iniziare il supporto nutrizionale, per prima cosa è necessario stabilire la quantità e la miscela di nutrienti necessari per la persona. Le persone hanno bisogno di una determinata quantità di nutrienti per l’energia, che viene misurata in calorie. Il numero di calorie necessario varia a seconda dei seguenti fattori: Peso

Livello di attività fisica

Esigenze determinate dalla malattia La miscela di nutrienti generalmente comprende carboidrati, proteine, grassi, vitamine, minerali, fibre e liquidi. Di solito, il medico stima i bisogni della persona utilizzando equazioni basate su peso, altezza, età, sesso e livello di attività fisica della persona. In presenza di una patologia che aumenta il fabbisogno di calorie, ad esempio una malattia grave, l’insufficienza renale che richiede la dialisi, un’infezione o una lesione, oppure in caso di recente intervento chirurgico, i medici adeguano il fabbisogno. Alcuni centri utilizzano una tecnica speciale per ottenere una stima più accurata. Questa tecnica misura la quantità di ossigeno inalata e la quantità di anidride carbonica espirata, un’indicazione della quantità di energia utilizzata dall’organismo. Le persone di età superiore a 70 anni possono necessitare di proteine supplementari. Sapevate che...