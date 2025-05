Riabilitazione di altre malattie

Per piede cadente s’intende l’incapacità di flettere la caviglia per sollevare la parte anteriore del piede a causa della debolezza o della paralisi dei muscoli coinvolti. Le dita dei piedi si trascinano quando il soggetto compie un passo. Per evitare di intrappolare l’alluce, i soggetti con piede cadente possono sollevare la gamba più in alto del normale durante il passo. Il piede cadente può essere causato da un nervo leso o un danno ai nervi (polineuropatia), che è comune nei soggetti diabetici. Inoltre può essere causato da una malattia o trauma che colpisce il cervello o il midollo spinale, come la sclerosi multipla, un tumore o un ictus.

Per trattare il piede cadente bisogna trattare la causa di base. Indossare tutori detti ortesi caviglia-piede aiuta i soggetti con il piede cadente a camminare. Inoltre possono essere utili anche la fisioterapia e la terapia occupazionale per rafforzare e allungare i muscoli coinvolti e imparare a indossare e usare correttamente l’ortesi caviglia-piede. I soggetti con piede cadente causato dalla sclerosi multipla possono trarre beneficio anche dalla terapia con elettrostimolazione nervosa per stimolare il nervo che solleva il piede. La consulenza professionale può aiutare le persone a mantenere le proprie abilità professionali anche se la malattia progredisce.