Panoramica sulla riabilitazione

Il luogo in cui sarà eseguito il programma dipende dalle esigenze e delle capacità del soggetto. Molti pazienti in convalescenza dopo traumi possono essere riabilitati in regime ambulatoriale presso lo studio del terapista. Per i soggetti con gravi invalidità, può essere necessaria l’assistenza ospedaliera o in un centro di rieducazione, dove un’équipe di fisioterapisti si occuperà dei trattamenti necessari. Insieme al medico o al terapista, questa équipe può essere composta da infermieri, psicologi, assistenti sociali, logopedisti (che valutano l’eloquio, il linguaggio e la voce), audiologi (che valutano l’udito), altri professionisti sanitari e familiari. L’approccio di squadra è ideale perché una perdita significativa della funzionalità può causare altri problemi, come:

Depressione

Apatia

Problemi finanziari

Le cure a casa sono indicate per i soggetti che non riescono a uscire di casa facilmente, ma richiedono meno cure, riuscendo a spostarsi dal letto alla sedia o dalla sedia al water. La riabilitazione a domicilio viene spesso utilizzata dopo un intervento chirurgico di sostituzione del ginocchio, dopo una caduta o per i soggetti costretti a casa a causa di una malattia cronica. In tali casi, tuttavia, i familiari o gli amici devono essere disposti a partecipare al programma di terapia riabilitativa. La riabilitazione domiciliare con l’assistenza dei familiari è molto richiesta, ma può essere fisicamente ed emotivamente pesante per tutti gli individui interessati. Talvolta, un fisioterapista o un terapista occupazionale può fornire al paziente un’assistenza domiciliare.

Molte case di cura prevedono programmi di riabilitazione meno intensi rispetto ai centri specializzati. Questo tipo di terapie è più indicato per i soggetti meno in grado di tollerare la terapia, come i soggetti fragili o anziani.