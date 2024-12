Panoramica sulle lesioni da freddo

CONSULTA LA VERSIONE PER I PROFESSIONISTI

University of Louisville School of Medicine

La cute e i tessuti sottostanti sono mantenuti a una temperatura costante (circa 37 °C) dal sangue circolante e da altri meccanismi. Il sangue prende il suo calore principalmente dall’energia fornita dalle cellule quando queste bruciano (metabolizzano) il cibo, un processo che richiede un equilibrato supporto di nutrimento e ossigeno. Per l’adeguato funzionamento di tutte le cellule e dei tessuti dell’organismo è necessaria una temperatura corporea normale. In un soggetto con bassa temperatura corporea, la maggior parte degli organi, specialmente il cuore e il cervello, rallenta fino a interrompere del tutto il proprio lavoro.

La temperatura corporea diminuisce quando la pelle è esposta a un ambiente più freddo. Di conseguenza, l’organismo utilizza diversi meccanismi di protezione per generare ulteriore calore. Ad esempio, i muscoli producono calore aggiuntivo attraverso i brividi. Inoltre, i vasi sanguigni di piccolo calibro della cute si restringono (costrizione), cosicché una maggiore quantità di sangue viene deviata agli organi vitali, quali cuore e cervello. Tuttavia, se arriva meno sangue caldo alla cute, alcune parti del corpo, come le dita di mani e piedi, le orecchie e il naso, si raffreddano molto più rapidamente. Se la temperatura corporea diminuisce oltre i 31 °C, questi meccanismi protettivi si interrompono e l’organismo non può riscaldarsi. Se la temperatura corporea scende sotto i 28 °C, può sopraggiungere la morte.

Il rischio di lesioni da freddo aumenta nelle seguenti circostanze:

Flusso di sangue troppo lento

Inadeguato apporto alimentare

Disidratazione o esaurimento

Ambiente umido o contatto di una parte del corpo con qualcosa di umido

Contatto con una superficie metallica

Insufficienza di ossigeno disponibile, come alle altitudini elevate

Persino in un clima estremamente freddo, la probabilità che si verifichino lesioni da freddo diminuisce se pelle, dita delle mani e dei piedi, orecchie e naso vengono ben protetti o sono esposti solo per breve tempo.