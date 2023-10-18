* Включення одного отруєння з іншим (наприклад, толуолу з бензолом) в один рядок вказує на те, що терміни синонімічні, що отрути хімічно пов’язані, або що один отрута є інгредієнтом або домішкою іншого. Списки речовин, що містять отрута, є прикладами і не є вичерпними. Більшість препаратів включено як члени класу (наприклад, бета-блокатори), і лише найбільш поширеніші та важливі препарати матимуть окремий рядок.