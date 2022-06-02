Отруєння ацетамінофеном

Рівні ацетамінофену в сироватці

Номограма Румака-Метью

Передозування ацетамінофеном слід розглядати у всіх пацієнтів з невипадковими проковтуваннями, які можуть бути суїцидальними спробами, а також у дітей з проковтуваннями, оскільки лікарські форми, що містять ацетамінофен, часто вживаються в таких випадках передозування і не повідомляються. Крім того, оскільки ацетамінофен часто викликає мінімальні симптоми на ранніх стадіях і потенційно є смертельним, але піддається лікуванню, у всіх пацієнтів з випадковими проковтуваннями також слід розглянути можливість проковтування.

Цінні поради та підводні камені

Імовірність і тяжкість гепатотоксичності, спричиненої гострим прийомом препарату, можна передбачити за кількістю прийнятого препарату або, більш точно, за рівнем ацетамінофену в сироватці крові. Якщо відомий час гострого вживання препарату, для оцінки ймовірності гепатотоксичності використовується номограма Румака-Метью. Якщо час гострого вживання невідомий, номограму використовувати не можна. При одноразовому гострому передозуванні традиційним ацетамінофеном або ацетамінофеном швидкої дії (який всмоктується через 7-8 хвилин швидше), рівні вимірюються через ≥ 4 години після прийому та нанесені на номограму. Рівень ≤ 150 мкг/мл (≤ 990 мікромоль/л) та відсутність токсичних симптомів вказують на те, що гепатотоксичність є дуже малоймовірною. Вищі рівні вказують на можливу гепатотоксичність. При одноразовому гострому передозуванні ацетамінофеном з подовженим полегшенням (з 2 піковими рівнями сироватки приблизно через 4 години), рівні ацетамінофену вимірюють через ≥ 4 години після прийому всередину та через 4 години; якщо будь-який рівень перевищує рівень токсичності лінії Румака-Метью, необхідне лікування.

Якщо точний час одноразового вживання неможливо підтвердити, для визначення ризику припускається найгірший випадок. Тобто оцінюється найбільш ранній можливий час вживання, який потім наноситься на номограму Румака-Метью. Наприклад, якщо пацієнт стверджує, що передозування мало місце між 18 та 21 годиною, тоді як час вживання використовується 18 година (найгірший випадок). Подібним чином, якщо дитина жила вдома, де не було препаратів з ацетамінофеном, але протягом попередніх 24 годин відвідувала родича, у якого вдома були такі препарати, тоді рівень ацетамінофену, визначений на момент поступлення, буде інтерпретуватися як рівень через 24 години. На практиці оцінки найгіршого випадку часто важко зробити.

Номограма Румака-Метью для одноразового гострого прийому ацетамінофену

Якщо отруєння підтверджується або є значна підозра на отруєння, або якщо час прийому ліків неясний або невідомий, слід провести додаткове тестування. Печінкові проби проводяться при підозрі на тяжке отруєння, а також визначається протромбіновий час. Результати визначення аспартатамінотрансферази (АСТ) та аланінамінотрансферази (АЛТ) корелюють зі стадією отруєння (див. таблицю Етапи гострого отруєння ацетамінофеном). Рівні АСТ > 1000 МО/л більш ймовірні внаслідок отруєння ацетамінофеном, ніж внаслідок хронічного гепатиту або алкогольної хвороби печінки. Якщо отруєння є тяжким, рівень білірубіну та міжнародного нормалізованого співвідношення можуть бути підвищені.

У дорослих, які приймають терапевтичні дози ацетамінофену протягом декількох днів або тижнів, може спостерігатися підвищення рівня трансаміназ низького рівня (наприклад, до 2 або 3 разів від верхньої межі норми). Це підвищення є тимчасовим, зазвичай минає або зменшується протягом декількох днів (навіть при постійному застосуванні ацетамінофену), як правило є клінічно безсимптомним і, ймовірно, незначним.

Білкові аддукти ацетамінофену/цистеїну є новими біомаркерами, розробленими та випущеними на ринок в якості показників гепатотоксичності, викликаної ацетамінофеном. Хоча біомаркери можуть вказувати на вплив ацетамінофену, вони не вказують остаточно нагепатотоксичність, викликану ацетамінофеном. Досліджуються інші біомаркери, такі як мікроРНК, білок-1 високомобільної групи (HMGB-1) і кератин-18, але вони не є стандартними діагностичними засобами.