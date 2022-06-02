Каустичні препарати (сильні кислоти та луги), при ковтанні спалюють тканини верхніх відділів шлунково-кишкового тракту, що іноді призводить до перфорації стравоходу або шлунку. Симптоми можуть включати слинотечу, дисфагію та біль у роті, грудях або шлунку; стриктури можуть розвинутися пізніше. Може знадобитися діагностична ендоскопія. Лікування є підтримуючим. Спорожнення шлунку та активоване вугілля протипоказані. Перфорація лікується хірургічним шляхом.
(Див. також Загальні принципи отруєння.)
У всьому світі 80% випадків проковтування їдких речовин трапляються у маленьких дітей. Зазвичай це випадкове проковтування невеликих кількостей і часто його наслідки є доброякісними. У дорослих осіб вживання їдких речовин часто є навмисним проковтуванням великої їх кількості з метою самогубства і становить загрозу для життя. Поширені джерела їдких речовин включають тверді та рідкі засоби для очищення каналізації та унітазу. Промислові продукти зазвичай більш концентровані, ніж побутові вироби, і тому частіше пошкоджуються.
Патофізіологія проковтування їдких речовин
Кислоти викликають коагуляційний некроз — утворюється струп, що обмежує подальше пошкодження. Кислоти мають тенденцію більш уражати шлунок, ніж стравохід.
Луги викликають швидкий колікваційний некроз — струп не утворюється, і пошкодження триває до нейтралізації або розведення лугів. Алькаліс має тенденцію більш уражати стравохід, ніж шлунок, але вживання великих кількостей сильно впливає на обидва явища.
Тверді продукти, як правило, залишають частинки, які прилипають до тканин і спалюють їх, неохоче проковтуючи їх і викликаючи локалізовану шкоду. Оскільки рідкі форми не прилипають, легко споживаються більші кількості, і тому можливе поширене ураження. Рідини також можуть бути аспіровані, що призводить до пошкодження верхніх дихальних шляхів.
Симптоми та ознаки проковтування їдких речовин
Початкові симптоми проковтування їдких речовин включають слинотечу та дисфагію. У важких випадках біль, блювання та іноді кровотеча розвиваються негайно в роті, горлі, грудній клітці або животі. Опіки дихальних шляхів можуть викликати кашель, тахіпное або стридор.
Набряк, еритематозна тканина може бути видимою внутрішньоорально; однак їдкі рідини можуть не викликати внутрішньооральних опіків, незважаючи на серйозні травми далі по шлунково-кишковому тракту.
Перфорація стравоходу може призвести до медіастиніту, що супроводжується сильним болем у грудях, тахікардією, лихоманкою, тахіпное та шоком. Перфорація шлунку може призвести до перитоніту. Перфорація стравоходу або шлунку може відбуватися протягом годин, тижнів або в будь-який час між ними.
Протягом тижнів можуть виникати стриктури стравоходу, навіть якщо початкові симптоми були легкими та лікування було адекватним. Стриктури можуть призводити до вкорочення або звуження стравоходу, а також до дисфагії та порушень моторики.
Ті, хто вижив після проковтування їдкої речовини, піддаються більшому ризику розвитку карциноми стравоходу.
Діагностика проковтування їдких речовин
Ендоскопія
Оскільки наявність або відсутність внутрішньооральних опіків не достовірно вказує на те, чи спалюється стравохід і шлунок, то ретельна ендоскопія показана для перевірки наявності та ступеня тяжкості опіків стравоходу та шлунку, коли симптоми або історія свідчать про більше, ніж про вживання тривіальних препаратів. Ендоскопія не потрібно проводити негайно; перед тим, як розглядати питання щодо ендоскопії, пацієнт повинен стабілізуватися.
Рентгенологічне дослідження органів грудної клітки має обмежену чутливість для виявлення перфорації стравоходу, тому при підозрі на перфорацію необхідно зробити КТ органів грудної клітки та черевної порожнини.
Лікування проковтування їдких речовин
Уникнення спорожнення шлунку
Іноді розведення пероральними рідинами
Загалом проковтування кислоти та лугу лікується подібним чином із застосуванням підтримуючого лікування. (УВАГА! Спорожнення шлунку шляхом блювання або промивання протипоказано, оскільки це може призвести до повторного ураження їдкою речовиною верхніх відділів шлунково-кишкового тракту. Спроби нейтралізувати їдку кислоту шляхом корекції рН за допомогою лужної речовини [і навпаки] протипоказані, оскільки це може призвести до сильних екзотермічних реакцій. Активоване вугілля протипоказане, оскільки воно може проникати в обпечену тканину та завадити ендоскопічній оцінці, а введення назогастрального зонда протипоказано, оскільки воно може пошкоджувати вже спровоковані поверхні слизової).
Цінні поради та підводні камені
Розведення молоком або водою корисне лише протягом перших декількох хвилин після проковтування рідини їдкого типу, але відстрочене розведення може бути корисним після проковтування твердого їдки. Слід уникати розведення, якщо у пацієнтів є нудота, слинотеча, стридор або здуття живота.
Перфорація стравоходу або шлунку лікується антибіотиками та хірургічним втручанням (див. Гостра перфорація). Не рекомендується застосовувати в/в кортикостероїди та профілактичні антибіотики. Стриктури лікуються бугієназом або, якщо вони тяжкі або не відповідають, езофагеальним шунтом шляхом перекриття товстої кишки.
Ключові моменти
Підозрювані серйозні наслідки, якщо ковпачок або промислово сильні їдкі продукти проковтнути.
Алькаліс, що викликає розрідження, може спричинити пошкодження до достатнього розведення.
Не спорожнюйте шлунок і не давайте активоване вугілля, не не нейтралізуючи кислоту або луг.
Розгляньте можливість опіків стравоходу та шлунку та виконайте ендоскопію, навіть якщо внутрішньооральні опіки відсутні.
Лікування перфорації антибіотиками та хірургічним втручанням.