Початкові симптоми проковтування їдких речовин включають слинотечу та дисфагію. У важких випадках біль, блювання та іноді кровотеча розвиваються негайно в роті, горлі, грудній клітці або животі. Опіки дихальних шляхів можуть викликати кашель, тахіпное або стридор.

Набряк, еритематозна тканина може бути видимою внутрішньоорально; однак їдкі рідини можуть не викликати внутрішньооральних опіків, незважаючи на серйозні травми далі по шлунково-кишковому тракту.

Перфорація стравоходу може призвести до медіастиніту, що супроводжується сильним болем у грудях, тахікардією, лихоманкою, тахіпное та шоком. Перфорація шлунку може призвести до перитоніту. Перфорація стравоходу або шлунку може відбуватися протягом годин, тижнів або в будь-який час між ними.

Протягом тижнів можуть виникати стриктури стравоходу, навіть якщо початкові симптоми були легкими та лікування було адекватним. Стриктури можуть призводити до вкорочення або звуження стравоходу, а також до дисфагії та порушень моторики.

Ті, хто вижив після проковтування їдкої речовини, піддаються більшому ризику розвитку карциноми стравоходу.