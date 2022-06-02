Провідна фарба зазвичай використовувалася до 1960 року, певною мірою до початку 1970-х років і переважно виводилася в 1978 році. Таким чином, для значної кількості старих житлових камер свинцева фарба все ще становить певну небезпеку. Отруєння свинцем, як правило, викликане прямим споживанням свинцевої фарби (від тріщин, відшарування фарби). Під час ремоделювання вдома пацієнти можуть піддаватися впливу значної кількості свинцю у вигляді аерозолю у вигляді частинок, зішкрібованих або відшліфованих під час підготовки поверхні до відновлення.

Деякі керамічні глазурі містять свинець; керамічний посуд (наприклад, глечики, чашки, тарілки), виготовлений за допомогою цієї глазурі (поширений за межами США), може вилуговувати свинець, особливо при контакті з кислими речовинами (наприклад, фрукти, напої кола, помідори, вино, сидр). Забруднений свинцем самогонний віскі та народні засоби є можливими джерелами, а також інколи свинцевими сторонніми предметами в шлунку або тканинах (наприклад, кулі, штора або рибальські гирі). Кулі, що застрягли в м’яких тканинах поблизу синовіальної або спинномозкової рідини, можуть підвищити рівень свинцю в крові, але цей процес триває роками.

Професійний вплив може виникнути під час виробництва та переробки акумуляторів, бронзування, виготовлення латуні, виготовлення скла, різання труб, пайки та зварювання, плавлення або роботи з керамікою чи пігментами. Певні етнічні косметичні продукти та імпортовані рослинні продукти та лікарські трави містять свинець і викликають кластерні спалахи свинцевого отруєння в іммігрантських громадах. Випари свинцевого бензину (у країнах, відмінних від США), які рекреаційно вдихаються з приводу впливу на центральну нервову систему, можуть спричинити отруєння свинцем.