Отруєння вуглеводнями

Отруєння вуглеводнем може бути результатом ковтання або вдихання. Проковтування, найчастіше серед дітей віком < 5 років, може призводити до аспіраційного пневмоніту. Вдихання, найчастіше серед підлітків, може призвести до фібриляції шлуночків, як правило, без попереджувальних симптомів. Діагноз «пневмоніт» встановлюється за результатами клінічного обстеження, рентгенографії грудної клітки та оксиметрії. Спорожнення шлунку протипоказане, оскільки аспірація є ризиком. Лікування є підтримуючим.

(Див. також Загальні принципи отруєння.)

Заковтування вуглеводнів, таких як нафтові дистиляти (наприклад, бензин, керосин, мінеральне масло, лампова олія, розріджувачі фарби), призводить до мінімальних системних ефектів, але може викликати тяжкий аспіраційний пневмоніт. Токсичний потенціал в основному залежить від в'язкості в секундах по універсальному віскозиметру Сейболта (SSU). Вуглеводневі рідини з низькою в’язкістю (SSU < 60), такі як бензин і мінеральні спирти, можуть швидко поширюватися по великих ділянках поверхні і з більшою ймовірністю викликати аспіраційний пневмоніт, ніж вуглеводні з SSU > 60, такі як смола. Вуглеводні, якщо вони проковтнуті у великих кількостях, можуть бути системно абсорбовані та викликати токсичний вплив на центральну нервову систему (ЦНС) або печінку, що більш ймовірно пов'язано з галогенованими вуглеводнями (наприклад, тетрахлоридом вуглецю, трихлоретиленом).

Серед підлітків поширеним явищем є вдихання галогенованих вуглеводнів (наприклад, клеїв, фарби, розчинників, чистячих спреїв, бензину, фторвуглеців, що використовуються в якості холодоагентів або пропелентів в аерозолях — див. Леткі розчинники) з метою отримання задоволення, яке називається хефінгом або бегінгом («нюхання»). Це може викликати ейфорію та зміни психічного стану, а також може викликати сенсибілізацію серця до ендогенних катехоламінів. Причиною може бути летальна шлуночкова аритмія; вони зазвичай виникають без передчуття серцебиття або інших попереджень, часто коли пацієнтів лякають або переслідують.

Хронічне вживання толуолу може викликати довготривалу токсичність для ЦНС, що характеризується перивентрикулярним, потиличним та таламічним руйнуванням.

Симптоми та ознаки отруєння вуглеводнями Після вживання навіть дуже невеликої кількості рідкого вуглеводню пацієнти спочатку кашляють, задихаються і можуть блювати. У дітей молодшого віку може бути ціаноз, затримка дихання та постійний кашель. У дітей старшого віку та дорослих може спостерігатися печіння у шлунку. Аспіраційний пневмоніт викликає гіпоксію та дихальну недостатність. Симптоми та ознаки пневмоніту можуть розвинутися за кілька годин до того, як на рентгенівському знімку з'являться інфільтрати. Суттєва системна абсорбція, особливо галогенованого вуглеводню, може викликати летаргію, кому та судоми. Нелетальний пневмоніт зазвичай минає приблизно через 1 тиждень; прийом мінеральної або лампової олії зазвичай минає через 5-6 тижнів. Аритмії зазвичай виникають до появи симптомів і малоймовірно, що вони виникнуть знову після появи симптомів, якщо у пацієнтів не спостерігається надмірне збудження.

Діагностика отруєння вуглеводнем Рентгенографія грудної клітки та оксиметрія приблизно через 6 годин після прийому їжі Якщо пацієнти занадто замкнені для надання анамнезу, може виникнути підозра на вплив вуглеводню, якщо їхній вдих або одяг мають запах або якщо поблизу них знаходиться контейнер. Залишки фарби на кистях рук або навколо рота можуть свідчити про недавнє чхання фарби. Діагноз аспіраційного пневмоніту визначається симптомами та ознаками, а також рентгенографією грудної клітки та оксиметрією, які проводяться приблизно через 6 годин після прийому всередину або раніше, якщо симптоми є тяжкими. У разі підозри на дихальну недостатність вимірюються гази артеріальної крові. Гостре вживання вуглеводнів викликає пригнічення ЦНС і перш за все кому. Хронічний вплив деяких вуглеводнів (n-гексан, метил-n-бутилкетон) викликає демієлінізуючу периферичну нейропатію. Відмічається виражене зниження м'язової сили, але чутливість і рефлекси можуть постраждати мінімально. Токсичність для центральної нервової системи діагностується за допомогою неврологічного обстеження та МРТ. Основні зміни на МРТ включають атрофію, гіперінтенсивність білої речовини у Т2-зваженому режимі, а також гіпоінтенсивність базальних гангліїв і таламуса у Т2-зваженому режимі.