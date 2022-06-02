Рентгенографія органів черевної порожнини

Визначення сироваткового заліза, електролітів і pH через 3-4 години після прийому їжі

Отруєння залізом слід розглядати у змішаних заковтуваннях (оскільки залізо є широкопоширеним), а також у маленьких дітей з доступом до заліза та метаболічного ацидозу, який не має пояснення, або важкого чи геморагічного гастроентериту. Оскільки діти часто діляться своїми рідними, слід оцінювати братів і сестер маленьких дітей, які ковтнули залізо.

Рентгенографія органів черевної порожнини зазвичай рекомендується для підтвердження проковтування; вона виявляє неушкоджені таблетки заліза або припливи заліза, але не пропускає жувальні та розчинені таблетки, препарати рідкого заліза та залізо в препаратах полівітамінів. Сироваткові залізо, електроліти та pH визначають через 3-4 години після прийому. Токсичність припускається, якщо підозрюване проковтування супроводжується будь-яким із таких явищ:

Блювання та біль у животі

Рівні заліза в сироватці > 350 мкг/дл (63 мікромоль/л)

Залізо видно на рентгенограмі

Метаболічний ацидоз невстановленої етіології

Ці рівні заліза можуть вказувати на токсичність, проте лише рівні заліза не передбачають точну токсичність. Загальна здатність до зв’язування заліза часто є неточною та не допомагає діагностувати серйозне отруєння, тому не рекомендується. Найбільш точний підхід полягає в послідовному вимірюванні рівнів заліза, бікарбонату та pH у сироватці (з розрахунком аніонного проміжку); ці результати потім оцінюють разом, а результати корелюють із клінічним станом пацієнта. Наприклад, токсичність припускається за підвищенням рівня заліза, метаболічним ацидозом, погіршенням симптомів або, частіше, за деякою комбінацією цих змін.

Провокаційна проба з дефероксаміном більше не рекомендується для оцінки можливого передозування заліза через низьку чутливість. У цій пробі дефероксамін, хелатоутворювач заліза, вводили внутрішньом'язово, після чого серійні зразки сечі оцінювали на наявність характерного помаранчевого або червонувато-коричневого кольору (винно-рожева сеча), причиною якого є екскреція ферріоксаміну.