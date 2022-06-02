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Отруєння залізом

ЗаGerald F. O’Malley, DO, Grand Strand Regional Medical Center;
Rika O’Malley, MD, Grand Strand Medical Center
Переглянуто/перевірено черв. 2022

Отруєння залізом є основною причиною загибелі дітей. Симптоми починаються з гострого гастроентериту, потім настає період спокою, потім шок і печінкова недостатність. Діагностика полягає у вимірюванні рівня заліза в сироватці крові, виявленні рентгеноконтрастних таблеток заліза в шлунково-кишковому тракті або виявленні метаболічного ацидозу невідомої етіології у пацієнтів з іншими результатами, що свідчать про отруєння заліза. Лікування суттєвого проковтування, як правило, полягає у зрошенні та хелатації кишечника за допомогою в/в дефероксаміну.

(Див. також Загальні принципи отруєння.)

Багато широко розповсюджених безрецептурних (БР) препаратів містять залізо. З багатьох сполук заліза, які використовуються в БР і рецептурних препаратах, найбільш поширеними є

  • Залізосульфат (20 % елементарного заліза)

  • Залізний глюконат (12 % елементарного заліза)

  • Пористий фумарат (33 % елементарного заліза)

Для дітей таблетки заліза можуть виглядати як цукерки. Джерелом заліза в більшості випадків проковтування заліза зі смертельним наслідком серед дітей є пренатальні полівітаміни. Дитячі жувальні полівітаміни із залізом зазвичай мають настільки малу його кількість, що токсичність виникає рідко.

Патофізіологія отруєння залізом

Залізо є токсичним для шлунково-кишкового тракту, серцево-судинної системи та центральної нервової системи. Конкретні механізми незрозумілі, але надлишок вільного заліза вставляється у ферментативні процеси та перешкоджає окислювальному фосфорилюванню, викликаючи метаболічний ацидоз. Залізо також каталізує утворення вільних радикалів, діє як окислювач, і, коли зв’язування з білками плазми насичене, поєднує з водою з утворенням гідроксиду заліза та іонів вільного H+, що зумовлює утворення метаболічного ацидозу. Коагулопатія може з’явитися на ранній стадії через взаємодію з каскадом коагуляції, а пізніше через ураження печінки.

Токсичність залежить від кількості елементарного заліза, що був проковтнутий. Елементарне залізо у дозі до 20 мг/кг не є токсичним, у дозі від 20 до 60 мг/кг — легко та помірно токсичним, а доза > 60 мг/кг може викликати тяжкі симптоми та ускладнення.

Симптоми та ознаки отруєння залізом

Симптоми отруєння залізом виникають у 5 етапів (див. таблицю Етапи отруєння залізом); однак симптоми та їх прогресування значно відрізняються. Тяжкість симптомів стадії 1 зазвичай відображає загальну тяжкість отруєння; симптоми пізньої стадії розвиваються лише тоді, коли симптоми стадії 1 є помірними або тяжкими. Якщо протягом перших 6 годин після прийому всередину симптоми не з'являться, ризик серйозної токсичності є мінімальним. Якщо протягом перших 6 годин удари та коми розвиваються, рівень смертності становить приблизно 10%.

Таблиця
Таблиця

Етапи отруєння залізом

Етап

Час публікації

Опис

1:

Протягом 6 годин

Блювання, гематемез, вибухонебезпечна діарея, дратівливість, біль у животі, млявість

Якщо токсична дія є тяжкою, тахіпное, тахікардія, гіпотензія, кома, метаболічний ацидоз

2:

Протягом 6-48 годин

До 24 годин очевидного покращення (латентний період)

3:

12–48 годин

Шок, судоми, лихоманка, коагулопатія, метаболічний ацидоз

4

2–5 днів

Печінкова недостатність, жовтяниця, коагулопатія, гіпоглікемія

-5

2–5 тижнів

Випускний отвір шлунку або обструкція дванадцятипалої кишки внаслідок рубцювання

Діагностика отруєння залізом

  • Рентгенографія органів черевної порожнини

  • Визначення сироваткового заліза, електролітів і pH через 3-4 години після прийому їжі

Отруєння залізом слід розглядати у змішаних заковтуваннях (оскільки залізо є широкопоширеним), а також у маленьких дітей з доступом до заліза та метаболічного ацидозу, який не має пояснення, або важкого чи геморагічного гастроентериту. Оскільки діти часто діляться своїми рідними, слід оцінювати братів і сестер маленьких дітей, які ковтнули залізо.

Рентгенографія органів черевної порожнини зазвичай рекомендується для підтвердження проковтування; вона виявляє неушкоджені таблетки заліза або припливи заліза, але не пропускає жувальні та розчинені таблетки, препарати рідкого заліза та залізо в препаратах полівітамінів. Сироваткові залізо, електроліти та pH визначають через 3-4 години після прийому. Токсичність припускається, якщо підозрюване проковтування супроводжується будь-яким із таких явищ:

  • Блювання та біль у животі

  • Рівні заліза в сироватці > 350 мкг/дл (63 мікромоль/л)

  • Залізо видно на рентгенограмі

  • Метаболічний ацидоз невстановленої етіології

Ці рівні заліза можуть вказувати на токсичність, проте лише рівні заліза не передбачають точну токсичність. Загальна здатність до зв’язування заліза часто є неточною та не допомагає діагностувати серйозне отруєння, тому не рекомендується. Найбільш точний підхід полягає в послідовному вимірюванні рівнів заліза, бікарбонату та pH у сироватці (з розрахунком аніонного проміжку); ці результати потім оцінюють разом, а результати корелюють із клінічним станом пацієнта. Наприклад, токсичність припускається за підвищенням рівня заліза, метаболічним ацидозом, погіршенням симптомів або, частіше, за деякою комбінацією цих змін.

Провокаційна проба з дефероксаміном більше не рекомендується для оцінки можливого передозування заліза через низьку чутливість. У цій пробі дефероксамін, хелатоутворювач заліза, вводили внутрішньом'язово, після чого серійні зразки сечі оцінювали на наявність характерного помаранчевого або червонувато-коричневого кольору (винно-рожева сеча), причиною якого є екскреція ферріоксаміну.

Клінічний калькулятор
Клінічний калькулятор

Лікування отруєння залізом

  • Зрошення всього кишечника

  • При тяжкій токсичності в/в дефероксамін

Якщо на рентгенограмі черевної порожнини видно рентгеноконтрастні таблетки, для дорослих проводиться зрошення цілою кишкою з поліетиленгліколем 1-2 л/год або 25-40 мл/кг/год, поки на повторній рентгенографії черевної порожнини не буде видно залізо. Введення через назогастральний зонд може бути необхідним для доставки цих великих об’ємів, і необхідно вжити заходів для захисту дихальних шляхів; може знадобитися інтубація (див. Трахеальна інтубація). Шлунковий лаваж зазвичай не допомагає, оскільки блювання схильне більш ефективно спорожнювати шлунок. Активоване вугілля не адсорбує залізо та має використовуватися лише в тому випадку, якщо інші токсини також були проковтнуті.

Усі пацієнти з гастроентеритом більше ніж легкого ступеня госпіталізовані. Пацієнти з тяжкою токсичністю (метаболічний ацидоз, шок, тяжкий гастроентерит або рівень сироваткового заліза > 500 мкг/дл [89,5 мкмоль/л]) отримують лікування дефероксаміном внутрішньовенно з метою хелатування вільного заліза сироватки. Дефероксамін вводиться зі швидкістю в/в введення до 15 мг/кг/год, титруючи його до виникнення гіпотензії. Оскільки отруєння дефероксаміном і залізом може знизити артеріальний тиск, пацієнти, які отримують дефероксамін, потребують в/в гідратації.

Ключові моменти

  • Токсичність заліза, як і деяких інших гепатотоксинів, може викликати гастроентерит з подальшою вісною фазою, а потім шок і печінкову недостатність.

  • Підозрюване отруєння залізом у змішаних заковтуваннях (оскільки залізо широко розповсюджене) та у маленьких дітей з доступом до заліза та метаболічного ацидозу нез'ясованого походження, тяжкого або геморагічного гастроентериту.

  • Підозра на те, що токсичність є тяжкою при підвищенні рівня заліза, метаболічного ацидозу, погіршення симптомів або комбінації.

  • Проводьте іригацію цілих кишечника, доки рентген черевної порожнини не покаже відсутність рентгеноконтрастних препаратів заліза.

  • Для лікування тяжкого отруєння (наприклад, метаболічного ацидозу, шоку, тяжкого гастроентериту, рівня сироваткового заліза > 500 мкг/дл [89,5 мікромоль/л]) — внутрішньовенне введення дефероксаміну.

Копірайт © 2025 Компанія Merck & Co., Inc., Равей, Нью-Джерсі, США, та її філії. Всі права збережено.

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Копірайт© 2025Компанія Merck & Co., Inc., Равей, Нью-Джерсі, США, та її філії. Всі права збережено.