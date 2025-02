Отруєння чадним газом

Неспецифічні симптоми або метаболічний ацидоз у пацієнтів групи ризику

Рівень карбоксигемоглобіну у венозній крові

Оскільки симптоми можуть бути нечіткими, неспецифічними та змінними, діагностика отруєння монооксидом вуглецю (CO) легко пропускається. Багато випадків легкого отруєння неспецифічними симптомами помилково приймають за вірусні синдроми. Лікарі повинні підтримувати високий рівень підозри. Якщо у людей з однаковим житлом, особливо з нагрітим житлом, спостерігаються неспецифічні грипоподібні симптоми, слід розглянути можливість впливу CO.

У разі підозри на отруєння CO рівень карбоксигемоглобіну в крові вимірюється за допомогою оксиметра CO; можна використовувати венозні зразки, оскільки різниця між артеріовенозами є тривіальною. Гази артеріальної крові (ГАК) не вимірюються регулярно. ГАК та пульсоксиметрія, окремо або в поєднанні, є недостатніми для діагностики отруєння CO, оскільки насичення киснем, що реєструється в ГАК, являє собою розчинений кисень, і таким чином не впливає на концентрацію карбоксигемоглобіну; крім того, пульсоксиметр не може відрізнити нормальний гемоглобін від карбоксигемоглобіну і, таким чином, забезпечує хибно підвищений показник оксигемоглобіну. Неінвазивні детектори CO не продемонстрували точності або користі в діагностиці експозиції або токсичності CO.

Хоча підвищені рівні карбоксигемоглобіну є очевидними ознаками отруєння, рівні можуть бути хибно низькими, оскільки вони швидко знижуються після закінчення впливу СО, особливо у пацієнтів, які отримують додатковий кисень (наприклад, швидка допомога). Метаболічний ацидоз може призвести до діагнозу. Інші обстеження можуть допомогти оцінити специфічні симптоми (наприклад, електрокардіографія при болю в грудях, КТ та МРТ при неврологічних симптомах).