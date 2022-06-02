Отруєння монооксидом вуглецю (СО) викликає гострі симптоми, такі як головний біль, нудота, слабкість, стенокардія, задишка, втрата свідомості, судоми та кома. Нейропсихіатричні симптоми можуть розвинутися через кілька тижнів. Діагноз визначається за рівнем карбоксигемоглобіну та газами артеріальної крові (ГАК), включно з вимірюванням насичення крові киснем. Лікування здійснюється за допомогою додаткового кисню. Запобігання часто можливе за допомогою побутових детекторів CO.
(Див. також Загальні принципи отруєння.)
Отруєння CO, одне з найпоширеніших смертельних отруєнь, відбувається шляхом вдихання. CO — це безбарвний газ без запаху, який утворюється в результаті неповного згоряння вуглеводнів. До поширених джерел CO при отруєнні належать пожежі в будинках і неправильно вентильовані автомобілі, газові нагрівачі, печі, нагрівачі з гарячою водою, деревні або деревні печі, що спалюються, та керосинові нагрівачі. CO виробляється при спалюванні природного газу (метану або пропану). Вдихання тютюнового диму призводить до утворення СО в крові, але його недостатньо, щоб викликати отруєння.
Патофізіологія отруєнь чадним газом
Період напіввиведення чадного газу (СО) становить приблизно 4,5 години при диханні кімнатним повітрям, 1,5 години при диханні 100 %-м киснем та 20 хвилин при диханні 100 %-м киснем під тиском 3 атмосфери (як, наприклад, в барокамері).
Механізми токсичності СО не до кінця зрозумілі. Здається, вони включають
Заміна кисню з гемоглобіну (оскільки CO має більшу спорідненість до гемоглобіну, ніж кисень)
Зсув кривої дисоціації оксигемоглобіну вліво (зменшується вивільнення кисню з гемоглобіну в тканини — див. рисунок Крива дисоціації оксигемоглобіну)
Пригнічення мітохондріального дихання
Можливо, безпосередній токсичний вплив на тканини головного мозку
Симптоми та ознаки отруєння чадним газом
Симптоми отруєння монооксидом вуглецю (СО) мають тенденцію добре корелювати з піковими рівнями карбоксигемоглобіну в крові пацієнта. Багато симптомів не є специфічними.
Головний біль і нудота можуть виникати при рівнях від 10 до 20 %.
Рівні > 20 % часто викликають неясне запаморочення, генералізовану слабкість, труднощі з концентрацією уваги та порушення розсудливості.
Рівні > 30 % часто викликають задишку під час фізичного навантаження, біль у грудях (у пацієнтів із ішемічною хворобою серця) і сплутаність свідомості.
Вищі рівні можуть викликати синкопальний стан, судоми та затуплення.
Можуть виникати гіпотензія, кома, дихальна недостатність і смерть, особливо при рівнях > 60 %.
У пацієнтів також може бути багато інших симптомів, зокрема зоровий дефіцит, біль у животі та вогнищеві неврологічні дефіцити. Якщо отруєння тяжке, через декілька днів або тижнів після його впливу можуть розвинутися нейропсихіатричні симптоми та ознаки (наприклад, деменція, психоз, паркінсонізм, хорея, амнестичні синдроми). Оскільки отруєння CO часто виникає внаслідок пожежі в домашніх умовах, у пацієнтів можуть виникати супутні пошкодження дихальних шляхів (див. Дим при вдиханні), що може підвищити ризик дихальної недостатності.
Діагностика отруєння чадним газом
Неспецифічні симптоми або метаболічний ацидоз у пацієнтів групи ризику
Рівень карбоксигемоглобіну у венозній крові
Оскільки симптоми можуть бути нечіткими, неспецифічними та змінними, діагностика отруєння монооксидом вуглецю (CO) легко пропускається. Багато випадків легкого отруєння неспецифічними симптомами помилково приймають за вірусні синдроми. Лікарі повинні підтримувати високий рівень підозри. Якщо у людей з однаковим житлом, особливо з нагрітим житлом, спостерігаються неспецифічні грипоподібні симптоми, слід розглянути можливість впливу CO.
У разі підозри на отруєння CO рівень карбоксигемоглобіну в крові вимірюється за допомогою оксиметра CO; можна використовувати венозні зразки, оскільки різниця між артеріовенозами є тривіальною. Гази артеріальної крові (ГАК) не вимірюються регулярно. ГАК та пульсоксиметрія, окремо або в поєднанні, є недостатніми для діагностики отруєння CO, оскільки насичення киснем, що реєструється в ГАК, являє собою розчинений кисень, і таким чином не впливає на концентрацію карбоксигемоглобіну; крім того, пульсоксиметр не може відрізнити нормальний гемоглобін від карбоксигемоглобіну і, таким чином, забезпечує хибно підвищений показник оксигемоглобіну. Неінвазивні детектори CO не продемонстрували точності або користі в діагностиці експозиції або токсичності CO.
Хоча підвищені рівні карбоксигемоглобіну є очевидними ознаками отруєння, рівні можуть бути хибно низькими, оскільки вони швидко знижуються після закінчення впливу СО, особливо у пацієнтів, які отримують додатковий кисень (наприклад, швидка допомога). Метаболічний ацидоз може призвести до діагнозу. Інші обстеження можуть допомогти оцінити специфічні симптоми (наприклад, електрокардіографія при болю в грудях, КТ та МРТ при неврологічних симптомах).
Лікування отруєння чадним газом
100% кисень
Можливо, гіпербаричний кисень
Пацієнти повинні бути вилучені з джерела монооксиду вуглецю (CO) та стабілізовані за необхідності. Вони отримують 100 % кисню (за допомогою маска без респіратора) та проходять підтримуюче лікування. Хоча її використання стає все більш суперечливим, гіпербаричну оксигенотерапію (у камері з тиском 2–3 атмосфери і концентрацією кисню 100 %) зазвичай слід розглядати в пацієнтів, які мають будь-що з наступного:
Серцево-легеневі ускладнення, що загрожують життю
Поточний біль у грудях
Змінена свідомість
Втрата свідомості (неважливо, наскільки коротко)
Рівень карбоксигемоглобіну > 25 %
Гіпербаричну оксигенотерапію також слід розглядати для вагітних пацієнток, можливо при нижчих рівнях СО в сироватці крові, ніж для невагітних пацієнток.
Гіпербарична киснева терапія може зменшити частоту відстрочених нейропсихіатричних симптомів. Однак ця терапія може викликати баротравму, і, оскільки цей метод недоступний в більшості лікарень, може знадобитися переведення пацієнтів, які можуть бути нестабільними. Крім цього, барокамера може бути недоступною на місці. Докази ефективності гіпербаричної оксигенотерапії стають все більш суперечливими, а деякі дослідження свідчать про шкоду. У випадках, коли розглядається можливість гіпербаричної оксигенотерапії, наполегливо рекомендується консультація з токсикологічним центром або експертом з гіпербаричної оксигенації.
Профілактика отруєння чадним газом
Профілактика передбачає перевірку джерел внутрішнього згоряння, щоб переконатися, що вони правильно встановлені та вентилюються на вулиці. Витяжні труби слід періодично перевіряти на наявність протікань. Автомобілі ніколи не повинні стояти в закритому гаражі. Детектори чадного газу (CO) слід встановлювати, оскільки вони забезпечують раннє попередження про відсутність викидів CO в атмосферу проживання. Якщо є підозра на СО в житлі, слід відкрити вікна, а житло слід евакуювати та оцінювати для джерела СО.
Ключові моменти
Отруєння СО (наприклад, викликане пожежами в будинку, неналежним чином вентильованими автомобілями, газовими нагрівачами, печами, нагрівачами з гарячою водою, дерев’яними або деревними плитами, що спалюють вугілля, або керосиновими нагрівачами) є одним із найпоширеніших смертельних отруєнь.
Розгляньте токсичність у пацієнтів з неспецифічними симптомами (наприклад, грипоподібні симптоми взимку) або метаболічним ацидозом нез'ясованого походження.
Виміряйте рівень СО в крові за допомогою СО-оксиметра.
Не виключайте токсичність, спираючись на нормальний рівень CO, оскільки його рівні можуть швидко знижуватися, особливо після лікування додатковим киснем.
Лікуйте за допомогою 100 % кисню.
Для отримання інформації про тяжке отруєння зверніться до експертного центру або токсикологічного центру для обговорення лікування гіпербаричним киснем.