Отруєння грибами

Численні гриби викликають токсичність при ковтанні. Токсини і, в свою чергу, симптоми, можуть відрізнятися в залежності від виду грибів. Виявлення певних видів є складним завданням, тому лікування зазвичай керується симптомами.

(Див. також Загальні принципи отруєння.)

Диференціювати токсичні та нетоксичні види в дикій природі важко, навіть для дуже обізнаних людей. Правила фольклору є недостовірними, і один і той самий вид може мати різні ступені токсичності залежно від того, де і коли вони збирають. Якщо пацієнти їли неідентифікований гриб, ідентифікація виду може допомогти визначити конкретне лікування. Однак, оскільки досвідчений міколог зрідка доступний для негайної консультації, лікування пацієнтів, які захворіли після прийому грибів, зазвичай керується симптомами. Якщо є зразок грибу, незаковтований або з блювання пацієнта, його можна надіслати на аналіз мікологу.

Усі токсичні гриби викликають блювання та біль у животі; інші прояви значно відрізняються залежно від типу гриба. Як правило, гриби, які викликають симптоми на ранній стадії (протягом 2 годин), є менш небезпечними, ніж ті, які викликають симптоми пізніше (зазвичай через 6 годин).

Лікування більшості грибних отруєнь є симптоматичним і підтримуючим. Активоване вугілля може бути корисним для обмеження абсорбції. Випробувані численні антидотальні препарати, особливо для видів аманіти, але жоден із них не показав стабільно позитивних результатів.

Ранні симптоми з боку шлунково-кишкового тракту (ШКТ) Гриби, які викликають ранні симптоми з боку ШКТ (наприклад, хлорофіл молібдити та маленькі коричневі гриби, які часто ростуть в газонах), викликають гастроентерит, іноді з головним болем або міалгією. Діарея іноді є кров'янистою. Симптоми зазвичай минають протягом 24 годин. Лікування є підтримуючим.

Ранні неврологічні симптоми До грибів, які викликають ранні неврологічні симптоми, належать галюциногенні гриби, які зазвичай споживають для отримання задоволення, оскільки вони містять галюциноген псилоцибін. Найбільш поширеними є члени роду Psilocybe, але деякі інші роди містять псилоцибін. Симптоми починаються через 15-30 хвилин і включають ейфорію, посилену уяву та галюцинації. У деяких дітей часто виникають тахікардія та гіпертонія, а в деяких дітей виникає гіперпірексія, проте серйозні наслідки виникають рідко. Лікування іноді передбачає седацію (наприклад, бензодіазепінами).

Ранні мускаринові симптоми Деякі гриби містять токсини, які стимулюють мускаринові холінергічні рецептори, таким чином імітуючи дію ацетилхоліну на ці рецептори (токсини не стимулюють нікотинові холінергічні рецептори). Гриби, які викликають ранні мускаринові симптоми, включають представників роду Inocybe та Clitocybe. Симптоми можуть включати SLUDGE-синдром (див. таблицю Часті токсичні синдроми), включаючи міоз, бронхорею, брадикардію, діафорез, свистяче дихання та спазми. Симптоми зазвичай легкі, починаються протягом 30 хвилин і минають протягом 12 годин. Атропін можна вводити для лікування важких мускаринових симптомів (наприклад, свистяче дихання, брадикардія).

Відстрочені симптоми з боку ШКТ Гриби, які викликають відстрочені симптоми з боку ШКТ, включають представників роду Amanita, Gyromitra та Cortinarius. Найтоксичніший гриб мухомор — мухомор, який викликає 95 % смертей від отруєнь грибами. Початковий гастроентерит, який може виникнути через 6-12 годин після прийому їжі, може бути важким; може виникнути гіпоглікемія. Початкові симптоми зникають на декілька днів, потім розвивається печінкова недостатність, а іноді й ниркова недостатність. Початкова медична допомога включає ретельний моніторинг гіпоглікемії та, можливо, повторних доз активованого вугілля. Лікування печінкової недостатності може потребувати трансплантації печінки; інші специфічні методи лікування (наприклад, N-ацетилцистеїн, високодозовий пеніцилін, силібін, в/в жирова емульсія) не доведені. Гриби Amanita smithiana викликають відстрочений гастроентерит, зазвичай через 6-12 годин після прийому всередину, і гостру ниркову недостатність (зазвичай через 1-2 тижні після прийому всередину), яка часто потребує діалізу. Гриби гіромітра можуть викликати гіпоглікемію одночасно з гастроентеритом або незабаром після нього. Інші прояви можуть включати токсичність для центральної нервової системи (наприклад, судоми) та, через декілька днів, гепаторенальний синдром. Початкова медична допомога включає ретельний моніторинг гіпоглікемії та, можливо, повторних доз активованого вугілля. Неврологічні симптоми лікуються в/в інфузією піридоксину в дозі 70 мг/кг протягом 4-6 годин (максимальна добова доза становить 5 г); печінкову недостатність лікують підтримувально. Більшість грибів Cortinarius є корінними для Європи. Гастроентерит може тривати 3 дні. Ниркова недостатність із симптомами болю в боці та зниженням об'єму сечі може виникати через 3-20 днів після прийому всередину. Ниркова недостатність часто розрішується спонтанно, але протягом короткого періоду часу може знадобитися діаліз, якщо функція нирок не покращується протягом 3–5 днів, при цьому хронічне пошкодження нирок може бути незворотнім.

Відстрочені симптоми з боку м'язів Декілька видів грибів викликають відстрочену міотоксичність із розвитком рабдоміолізу, який іноді може закінчуватися смертю. Гриби Tricholoma (рядовка) можуть викликати втому, м'язову слабкість, міалгії та рабдоміоліз через 24–72 години після споживання. Гриби Russula (сироїжка) викликають подібну міотоксичність, уражаючи тканину міокарда, що призводить до тахікардії, гіпотензії, аритмії та смерті. Специфічного лікування, окрім підтримуючої терапії, не існує.