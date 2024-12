Segni sospetti di cancro

Il tumore può provocare molti sintomi diversi, alcuni lievi e altri più evidenti. (Vedere anche Panoramica sui tumori e Sintomi del tumore.)

Alcuni sintomi si sviluppano precocemente, come la presenza di noduli non dolenti nella mammella, e rappresentano quindi importanti segnali di allarme che devono essere valutati dal medico. Altri sintomi, come la perdita di peso o la febbre, compaiono solo dopo la progressione del tumore. Altri sintomi ancora, come un’alterazione delle abitudini intestinali, la presenza di sangue nelle feci o difficoltà di deglutizione sono segni di tumore presente in sedi specifiche del corpo.

È fondamentale che il tumore venga scoperto precocemente poiché le possibilità di cura sono tanto maggiori quanto meno è avanzato il tumore all’inizio del trattamento. Alcuni sintomi possono costituire dei segnali di allarme precoci del tumore e devono quindi indurre una persona a rivolgersi al medico. Fortunatamente, la maggior parte di questi sintomi è di solito causata da malattie meno gravi. Ciononostante, la comparsa di un qualsiasi segnale di allarme del tumore non deve essere ignorata.

Alcuni dei segnali di allarmi sono di natura generica, ovvero si manifestano come vaghi cambiamenti che non sono d’aiuto nell’indicare con precisione un determinato tumore. La loro presenza può comunque indirizzare i medici nell’esame obiettivo e nella scelta degli esami di laboratorio necessari per escludere o confermare una diagnosi. Altri sintomi sono molto più specifici e indirizzano i medici verso un particolare tipo di tumore o sede.

I segnali d’allarme di un possibile tumore includono: