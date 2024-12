Sviluppo e diffusione del tumore

La seconda e ultima fase nello sviluppo di un tumore viene definita promozione. Gli agenti che causano la promozione (promotori) possono essere sostanze diffuse nell’ambiente o anche alcuni farmaci, come gli ormoni sessuali (per esempio il testosterone assunto per aumentare la libido e l’energia negli uomini anziani). A differenza degli agenti cancerogeni, i promotori non provocano il tumore da soli, ma piuttosto permettono a una cellula sottoposta a iniziazione di diventare cancerosa. La promozione non agisce sulle cellule che non sono state sottoposte a iniziazione.

Alcuni agenti cancerogeni sono sufficientemente potenti da poter causare il cancro senza bisogno di promozione. Per esempio, le radiazioni ionizzanti (utilizzate nelle radiografie e prodotte dalle centrali nucleari e dalle esplosioni atomiche) possono causare una varietà di tumori, soprattutto sarcomi, leucemie, carcinomi della tiroide e della mammella.