Difese dell’organismo contro il tumore

Un antigene è una sostanza estranea, che viene riconosciuta e distrutta dal sistema immunitario. Gli antigeni sono presenti sulla superficie di tutte le cellule ma, di norma, il sistema immunitario non reagisce contro le cellule del suo stesso organismo. Quando una cellula diviene cancerosa, compaiono sulla sua superficie degli antigeni nuovi e non riconosciuti dal sistema immunitario. Il sistema immunitario può riconoscere questi nuovi antigeni, definiti antigeni tumorali, come estranei e cercare di contenere o distruggere le cellule cancerose. Questo è il meccanismo con cui l’organismo distrugge le cellule anomale e spesso è in grado di distruggere le cellule cancerose, spesso prima che possano stabilirsi. Anche un sistema immunitario completamente funzionante, tuttavia, non riesce sempre a distruggere tutte le cellule cancerose. Dopo la riproduzione e dopo la comparsa di una grande massa di cellule cancerose (tumore canceroso), il sistema immunitario potrebbe ritrovarsi sopraffatto.

Antigeni tumorali sono stati identificati in vari tipi di tumore, compresi il melanoma, tumore mammario, il tumore ovarico e il tumore epatico. I vaccini derivati da antigeni tumorali vengono utilizzati per il trattamento del tumore della prostata e potrebbero essere in grado di prevenire l’insorgenza o trattare altri tipi di tumore stimolando il sistema immunitario. Questi vaccini costituiscono un’area di ricerca di grande interesse.

Alcuni antigeni tumorali possono essere individuati con le analisi del sangue. Questi antigeni sono spesso definiti marcatori tumorali. La misurazione di alcuni di questi marker tumorali può essere impiegata per valutare la risposta delle persone al trattamento (vedere tabella Alcuni marcatori tumorali).