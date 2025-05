Prolasso del cordone ombelicale

Prolasso conclamato significa che il cordone ombelicale prolassato è visibile. Nel prolasso conclamato le membrane si sono rotte e il cordone ombelicale sporge nella vagina o all’esterno della vagina, prima che il bambino emerga. Il prolasso evidente di solito si verifica quando il feto presenti prima i piedi o le natiche (presentazione podalica), ma può verificarsi anche quando si presenta prima la testa, specialmente se la rottura delle membrane avviene in modo prematuro o il feto non è disceso nella pelvi della donna. In quest’ultimo caso, la riduzione del liquido per la rottura delle membrane può far uscire il cordone prima del feto.

Se il cordone prolassa, è quasi sempre necessario il parto immediato con taglio cesareo, in modo da prevenire l’interruzione dell’apporto di sangue al feto. Fino all’inizio dell’intervento, un infermiere, l’ostetrica o il medico tiene il corpo del feto lontano dal cordone in modo tale che l’apporto di sangue non venga interrotto a causa del cordone prolassato.