Non tutte le morti in utero sono provocate dallo stesso problema. Vengono condotti esami per stabilire la causa esatta della morte in utero, che spesso non viene individuata. Talvolta si riscontra un problema della placenta (l’organo che nutre il feto), del feto o dell’organismo materno.

Problemi legati alla placenta Quando la placenta si stacca dall‘utero troppo presto (distacco della placenta)

Infezione all’interno e accanto alla placenta (infezione intra-amniotica)

Problemi che provocano una diminuzione del sangue che arriva al feto (il che significa meno ossigeno e nutrienti)

Sanguinamento

Problemi del feto Anomalie genetiche o cromosomiche

Un difetto congenito

Un’infezione