Neonati grandi per l’età gestazionale (LGA)

Prima della nascita, misurazione dell’utero ed ecografia

Dopo la nascita, valutazione dell’età gestazionale e di dimensioni e peso del neonato

Durante la gravidanza i medici misurano sull’addome della madre la distanza tra la parte superiore dell’osso pelvico e la parte superiore dell’utero (fondo). Questa misurazione, chiamata misurazione dell’altezza del fondo, corrisponde approssimativamente al numero di settimane di gravidanza. Se il valore è alto per il numero di settimane, il feto potrebbe essere più grosso del previsto.

Può essere eseguita un’ecografia per valutare le dimensioni del feto e stimarne il peso fetale per confermare la diagnosi di neonato grande per l’età gestazionale (LGA).

Dopo la nascita un neonato viene classificato come LGA in base all’età gestazionale e al peso.

I neonati LGA sono valutati per eventuali complicanze. Si misura lo zucchero nel sangue per l’ipoglicemia e si esegue un esame approfondito per individuare lesioni da parto e anomalie strutturali o genetiche.