Ricovero in ospedale o in un centro ostetrico

La gestante deve contattare chi la segue nella gravidanza per stabilire se sia necessario recarsi in ospedale o in un centro ostetrico nei seguenti casi:

Rottura delle membrane (“rottura delle acque”).

Per 1 ora, contrazioni regolari di almeno 30 secondi a intervalli di circa 6 minuti o meno.

Un professionista sanitario valuterà la madre e il feto presso la struttura. Se la gestante è in travaglio attivo o le membrane si sono rotte, la donna viene ricoverata nell’unità di travaglio e parto. Se il medico o l’ostetrica non sono certi che il travaglio sia iniziato, la donna viene solitamente tenuta sotto osservazione e il feto viene monitorato per circa un’ora. Se il travaglio non viene confermato, può essere rimandata a casa.

Quando la donna viene ammessa nell’unità di travaglio e parto, vengono misurati i parametri vitali e viene prelevato del sangue per delle analisi.

Vengono registrati la presenza e la frequenza dei suoni cardiaci fetali e viene eseguito un esame obiettivo. Si esamina l’addome per stimare le dimensioni del feto, se il feto è rivolto posteriormente o anteriormente (posizione) e se la parte del corpo che si incanala per prima è la testa, il viso, le natiche o la spalla (presentazione). Talvolta si esegue un ecografia.

La presentazione e la posizione del feto influiscono sul suo passaggio attraverso la vagina. Le combinazioni più comuni e più sicure sono:

Prima la testa

Viso rivolto indietro (a faccia in giù quando la donna è in posizione supina)

Collo chino in avanti

Mento in basso

Questa presentazione si definisce di vertice o cefalica. Durante le ultime due settimane prima del parto, la maggior parte dei feti assume una posizione tale da presentare per prima la nuca. Una posizione o presentazione anomala, ad esempio il feto mostra le natiche (presentazione podalica) o la spalla o è rivolto anteriormente, il parto è notevolmente più difficile per la donna, il feto e il medico. In questi casi, si raccomanda il parto cesareo.

Viene eseguito un esame vaginale utilizzando uno speculum per valutare se le membrane si siano rotte. (Lo speculum è uno strumento di metallo o di plastica che allarga e separa le pareti della vagina.) Si deve valutare il colore del liquido amniotico. Il liquido deve essere chiaro e inodore. Se le membrane si rompono e il liquido amniotico è di colore verde, dipende dalla prima evacuazione del feto (meconio fetale).

Quindi il medico o l’ostetrica esamina la cervice con le dita per valutarne la dilatazione (in centimetri) e l’assottigliamento (obliterazione) (indicato come percentuale o in centimetri). Questo esame può essere omesso in caso di emorragia o di rottura spontanea delle membrane.

In caso di timori su possibili complicanze dopo l’esame iniziale, il monitoraggio fetale e gli esami di laboratorio, vengono eseguiti ulteriori esami o monitoraggio.

Durante il travaglio in ospedale, si introduce solitamente una via venosa nel braccio della donna. La via venosa viene impiegata per somministrare liquidi per prevenire la disidratazione e, se necessario, per somministrare dei farmaci.

Nel caso in cui i liquidi vengano somministrati per via endovenosa, la donna non deve ingerire nulla durante il travaglio, sebbene possa assumere liquidi e cibi leggeri durante il primo stadio del travaglio. Se lo stomaco è vuoto, la donna è meno soggetta al vomito Molto raramente, il vomito viene inalato, solitamente dopo l’anestesia generale e può causare grave polmonite.