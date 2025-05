Autolesionismo non suicidario nei bambini e negli adolescenti (Autolesionismo; tagliarsi) Di Sidney Kimmel Medical College of Thomas Jefferson University Josephine Elia , MD , Revisionato/Rivisto mag 2023 CONSULTA LA VERSIONE PER I PROFESSIONISTI I fatti in Breve

Per autolesionismo non suicidario si intendono atti autolesionistici non finalizzati a procurare morte. Ne sono esempi i graffi superficiali, i tagli o le bruciature della pelle (fatte con sigarette o arriccia-capelli), ma anche le ferite con lame, gli ematomi e lo sfregamento ripetuto della pelle con una gomma per cancellare.