Proprio come gli adulti, la maggior parte dei bambini si sente a volte triste o giù di morale. È normale avere un umore depresso quando accade qualcosa di triste, come la perdita di un amico o di un familiare o una delusione a scuola. Non si tratta realmente di depressione. Sia ha depressione quando:

Il malumore è talmente grave o si protrae talmente a lungo che la persona non riesce a svolgere le attività quotidiane o a partecipare ad attività altrimenti piacevoli

La depressione infantile: