Disturbo d’ansia sociale nei bambini e negli adolescenti

Una visita con un medico o uno specialista in disturbi comportamentali

Talvolta, questionari sui sintomi

La diagnosi del disturbo d’ansia sociale si basa sui sintomi, come pianti, eccessi d’ira, irrigidimenti, avvinghiamento e rifiuto di parlare in situazioni sociali. Perché il disturbo venga diagnosticato, i sintomi devono sussistere da almeno sei mesi. Inoltre, i bambini devono sentirsi ansiosi in tutte le situazioni analoghe, ad esempio, prima delle presentazioni in classe e non solo per alcune materie o alcuni insegnanti, e devono esserlo nelle relazioni con altri bambini, non solo con gli adulti.