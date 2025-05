Disturbo di panico nei bambini e negli adolescenti

Il disturbo di panico è caratterizzato da attacchi di panico che si verificano almeno una volta alla settimana. Un attacco di panico è un breve episodio (circa 20 minuti) di paura intensa che in genere è accompagnata da sintomi fisici, come respirazione accelerata, frequenza cardiaca elevata, sudorazione, dolore toracico e nausea.

Il disturbo di panico è diagnosticato quando i bambini manifestano abbastanza frequentemente attacchi di panico da causare deficit o sofferenze notevoli.

Il disturbo di panico in genere è trattato con una combinazione di farmaci e terapia comportamentale.

(Vedere anche Panoramica sui disturbi d’ansia nei bambini e negli adolescenti e Attacchi di panico e disturbi di panico negli adulti.)

Il disturbo di panico è molto più comune tra gli adolescenti che tra i bambini più piccoli. Talvolta, i bambini manifestano ansia da separazione o ansia generalizzata quando sono più piccoli e sviluppano disturbo di panico durante la pubertà.

Gli attacchi di panico possono manifestarsi in qualsiasi disturbo d’ansia, in genere in risposta alla causa scatenante del disturbo stesso. Ad esempio, i bambini con ansia da separazione possono avere un attacco di panico quando un genitore esce di casa. I bambini che temono di trovarsi in luoghi dai quali sarebbe difficile allontanarsi (agorafobia) possono avere un attacco di panico quando occupano un posto al centro di una fila in un cinema affollato. Molti bambini affetti da disturbo di panico sono anche affetti da agorafobia.

Anche i disturbi fisici, come l’asma, possono scatenare gli attacchi di panico, che a loro volta possono scatenare l’asma.

Sintomi Durante un attacco di panico, il bambino prova una notevole ansia che causa sintomi fisici. Il cuore batte rapidamente. Il bambino può sudare profusamente e avere il respiro affannoso. Può avere dolore al torace o sentirsi frastornato, nauseato o inebetito. Può sentirsi come se stesse per morire o impazzire. Le cose possono sembrare irreali. I sintomi possono essere più cruenti (con urla, pianto o iperventilazione) di quanto lo sono negli adulti. Il bambino teme di avere altri attacchi. Gli attacchi di panico e i timori associati interferiscono con i rapporti e l’andamento scolastico. Nel disturbo di panico, gli attacchi di panico in genere si scatenano da sé, senza una causa specifica. Ma con il tempo, il bambino inizia a evitare situazioni che associa agli attacchi. Questo può portare ad agorafobia che rende il bambino riluttante ad andare a scuola, recarsi al centro commerciale o svolgere altre attività tipiche. Il disturbo di panico spesso peggiora e migliora senza motivo apparente. I sintomi possono scomparire da sé per poi ricomparire anni dopo. Con il trattamento, la maggior parte dei bambini con disturbo di panico migliora. Talvolta, gli adolescenti con disturbo di panico non trattato possono lasciare la scuola, ritirarsi dalle attività sociali e diventare solitari, sviluppando anche idee suicide.

Diagnosi Una visita con un medico o uno specialista in disturbi comportamentali

Talvolta, questionari sui sintomi Si formula una diagnosi di disturbo di panico quando un bambino ha avuto svariati attacchi di panico

cambia comportamento per evitare situazioni che scatenano gli attacchi

si preoccupa di possibili attacchi futuri

non soffre di un disturbo che causa i sintomi (le patologie fisiche che possono causare i sintomi vengono escluse durante un esame obiettivo) Il medico controlla anche la possibilità di altri disturbi di salute mentale (come disturbo ossessivo-compulsivo o disturbo d’ansia sociale) che potrebbero essere il motivo degli attacchi di panico.