Sidney Kimmel Medical College of Thomas Jefferson University

Un disturbo della condotta implica uno schema comportamentale ripetitivo che viola i diritti essenziali altrui.

I bambini affetti da un disturbo della condotta sono egoisti e insensibili ai sentimenti altrui e possono compiere atti di bullismo, danneggiare la proprietà, dire bugie o rubare senza sentirsi in colpa.

I medici basano la diagnosi sull’anamnesi del comportamento del bambino.

La psicoterapia può aiutare, ma il trattamento più efficace può essere separare il bambino da un ambiente a rischio e fornire una situazione altamente strutturata, come un centro di igiene mentale.

Il comportamento normale nei bambini varia. Alcuni si comportano meglio di altri. I disturbi della condotta vengono diagnosticati solo quando il bambino viola ripetutamente e in modo persistente le regole e i diritti degli altri in modi inopportuni per la loro età.

Il problema solitamente compare nella tarda infanzia o nella prima adolescenza ed è più comune fra i soggetti di sesso maschile che nelle ragazze.

L’ereditarietà e l’ambiente probabilmente influenzano l’insorgenza di un disturbo della condotta. Spesso i genitori dei bambini sono affetti da un disturbo di salute mentale, come disturbo da abuso di sostanze, disturbo da deficit di attenzione/iperattività, un disturbo dell’umore, schizofrenia o disturbo di personalità antisociale. Tuttavia, anche i bambini di famiglie sane, senza problemi, possono sviluppare un disturbo della condotta.

Sintomi del disturbo della condotta In generale, i bambini con un disturbo della condotta presentano le seguenti caratteristiche: Sono egoisti.

Non si relazionano bene con gli altri.

Non hanno sensi di colpa.

Sono insensibili ai sentimenti e al benessere altrui.

Travisano il comportamento altrui sentendosi minacciati e reagiscono in modo aggressivo.

Possono comportarsi da bulli, essere minacciosi e spesso rissosi.

Possono essere crudeli verso gli animali.

Alcuni bambini danneggiano la proprietà, soprattutto appiccando incendi.

Possono mentire o rubare. Il disturbo della condotta tende a colpire maschi e femmine in modo diverso. È meno probabile che le ragazze siano aggressive fisicamente. Di solito scappano, mentono e a volte si prostituiscono. I ragazzi tendono a essere litigiosi, rubare e compiere atti di vandalismo. Tutti i soggetti con disturbo della condotta tendono a fare uso di sostanze illecite. (Vedere anche Disturbi da uso di sostanze.) Sono frequenti violazioni gravi delle regole come fughe da casa e ricorrenti assenze da scuola. È probabile che i bambini facciano uso di sostanze illecite e abbiano difficoltà a scuola. Possono avere pensieri suicidari, che devono essere presi sul serio per proteggere la sicurezza del bambino. I bambini affetti da disturbo della condotta manifestano talvolta altri disturbi come depressione, deficit di attenzione/iperattività (ADHD) o problemi di apprendimento. Circa due terzi dei bambini abbandonano i comportamenti inappropriati entro l’età adulta. Se il bambino al momento della comparsa del disturbo della condotta è molto piccolo, ha maggiori probabilità di protrarre a lungo tali atteggiamenti. Se il comportamento continua, da adulto rischia di incorrere spesso in problemi giudiziari, violare ripetutamente i diritti altrui e, di frequente, presentare un disturbo di personalità antisociale. Alcuni di questi adulti sviluppano disturbi dell’umore, disturbi ansiosi o altri disturbi di salute mentale.

Diagnosi di disturbo della condotta Una visita con un medico o uno specialista in disturbi comportamentali

Descrizione del comportamento del bambino (spesso da parte di un genitore o di un insegnante) I medici basano la diagnosi di disturbo della condotta sul comportamento del bambino. I sintomi o il comportamento devono essere sufficientemente preoccupanti da influire negativamente sui rapporti interpersonali, sulla scuola o sul lavoro. Anche l’ambiente sociale è importante. Se la cattiva condotta insorge come mezzo di adattamento a un ambiente eccessivamente stressante (come un’area devastata dalla guerra o di disordine civile), non è considerato un disturbo della condotta. I medici tentano inoltre di identificare eventuali altri problemi mentali o disturbi dell’apprendimento presenti.