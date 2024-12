Una visita con un medico o uno specialista in disturbi comportamentali

Descrizione del comportamento del bambino (ad esempio da parte di un genitore o di un insegnante)

I medici diagnosticano il disturbo oppositivo provocatorio sulla base dei sintomi e del comportamento del bambino, che deve durare da almeno 6 mesi ed essere abbastanza grave da interferire con le capacità funzionali del bambino stesso.

In caso di sospetto di disturbo oppositivo provocatorio, i medici valutano attentamente tutti i bambini per verificare la presenza di segni di depressione, come disturbi del sonno o dell’appetito, e di ansia. Nei bambini, depressione e disturbi d’ansia possono provocare alcuni degli stessi sintomi del disturbo oppositivo provocatorio. Per esempio, talvolta il sintomo principale della depressione è l’irritabilità e, nei bambini con disturbo d’ansia, l’ansia estrema può provocare disubbidienza e comportamento provocatorio. Il medico deve differenziare questi disturbi dal disturbo oppositivo provocatorio spesso in base ad altri sintomi.

Il disturbo oppositivo provocatorio deve essere differenziato anche dal disturbo da deficit di attenzione/iperattività (ADHD) non trattato, che può avere sintomi simili. Questi sintomi spesso diminuiscono se l’ADHD è trattato in modo adeguato.